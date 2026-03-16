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SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

La alerta amarilla fue renovada para este martes en gran parte del país. El SMN advierte por tormentas fuertes en Entre Ríos bajo el nivel amarillo.

16 de marzo 2026 · 21:07hs
El SMN advierte por tormentas fuertes en Entre Ríos bajo el nivel amarillo.

Foto: UNO/Mateo Oviedo

El SMN advierte por tormentas fuertes en Entre Ríos bajo el nivel amarillo.

La alerta por tormenta vuelve a poner en foco a gran parte del territorio argentino este martes, con diferentes niveles de advertencia emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En este marco, Entre Ríos se encuentra bajo alerta amarillo, lo que indica la posibilidad de tormentas de variada intensidad que podrían presentarse a lo largo de la jornada.

Para este domingo temperaturas promedio entre 18 grados de mínima y 28 de máxima. Se esperan tormentas aisladas. El pronóstico extendido del SMN

SMN: condiciones variables y aumento de temperaturas

Las temperaturas se mantendrán cercanas a los 30 grados, o superiores. El SMN indica una semana con jornadas inestables con algunas lluvias aisladas

SMN: persisten condiciones de inestabilidad y altas temperaturas

LEER MÁS: Alerta meteorológica amarilla por tormentas para este martes en Entre Ríos

El aviso del SMN

De acuerdo con el informe oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas condiciones podrían provocar lluvias intensas en cortos períodos y complicaciones momentáneas en zonas urbanas y rurales.

Además, el organismo detalló que los fenómenos estarán acompañados por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones.

SMN Alerta amarilla tormentas Entre Ríos
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