SMN: renovaron la alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

La alerta amarilla fue renovada para este martes en gran parte del país. El SMN advierte por tormentas fuertes en Entre Ríos bajo el nivel amarillo.

El SMN advierte por tormentas fuertes en Entre Ríos bajo el nivel amarillo.

La alerta por tormenta vuelve a poner en foco a gran parte del territorio argentino este martes, con diferentes niveles de advertencia emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En este marco, Entre Ríos se encuentra bajo alerta amarillo, lo que indica la posibilidad de tormentas de variada intensidad que podrían presentarse a lo largo de la jornada.

El aviso del SMN

De acuerdo con el informe oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas condiciones podrían provocar lluvias intensas en cortos períodos y complicaciones momentáneas en zonas urbanas y rurales.

Además, el organismo detalló que los fenómenos estarán acompañados por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones.