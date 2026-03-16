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Este martes continuará el juicio a Leonardo Airaldi y se espera su declaración

El juicio contra Airaldi continuará este martes ante el Tribunal Oral Federal, que resolverá planteos de la defensa y escuchará la declaración del principal acusado.

16 de marzo 2026 · 15:02hs
Este martes continuará el juicio a Leonardo Airaldi y se espera su declaración

Foto: UNO/Gonzalo Núñez

El proceso judicial contra Leonardo Airaldi continuará este martes 17 de marzo con una audiencia clave en la que se espera su declaración. El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal, integrado por los jueces Noemí Berros, Emilce Rojas y José María Escobar Cello. En la audiencia anterior, el tribunal escuchó la requisitoria de elevación a juicio de dos causas: una iniciada en Diamante que abarca hechos ocurridos entre 2019 y 2024, y otra abierta en Santa Fe en 2022. Tras ese paso procesal, también se recibieron los planteos preliminares de las partes.

La defensora del principal acusado, Mariana Barbitta, solicitó varias nulidades. Entre sus planteos cuestionó la acumulación de los expedientes, la indagatoria y el inicio mismo del proceso en la provincia de Entre Ríos. Según argumentó, no está claro quién aportó el dato inicial a Prefectura Naval Argentina que permitió comenzar la investigación, lo que —a su entender— afecta la validez de toda la pesquisa.

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El tribunal adelantó que dará a conocer su resolución sobre esos planteos este martes, cuando se reanude la audiencia. Ese mismo día también está previsto que declare Airaldi, quien siguió el juicio por videoconferencia desde la Unidad Penal de Ezeiza.

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Por el Ministerio Público intervienen el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, junto al fiscal general José Ignacio Candioti y el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy. También participa el funcionario de PROCUNAR Martín Uriona.

Acusados

Junto a Airaldi también están acusados el policía Roberto Fabián Coronel, además de Juan Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joel Schonfeld, Gonzalo Olivero y Cristian Sánchez.

En tanto, Manuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza y Carlos David Schumacher no forman parte de este proceso, ya que se encuentran negociando juicios abreviados.

El debate oral se extenderá hasta julio. El calendario previsto incluye audiencias el 17 y 26 de marzo; el 9, 17, 24 y 27 de abril; el 12, 19 y 29 de mayo; el 12, 17 y 19 de junio; y el 3 de julio, fecha en la que se realizarían los alegatos finales.

Juicio por Narcotráfico Leonardo Airaldi Justicia Federal Jueces

Las dos causas

El expediente santafesino se originó tras un operativo en agosto de 2022, cuando fueron secuestrados 29,491.81 kilos de cocaína en una vivienda de Puerto Gaboto, departamento San Jerónimo. La droga apareció ocultada bajo una cama, en 28 paquetes, en la casa alquilada por un puestero rural.

La acusación sostiene que, aunque el hallazgo se concretó en una vivienda, la logística, propiedades rurales y canales de transporte pertenecen a Airaldi, quien presuntamente utilizaba su estancia en una isla del río Paraná, con posible pista de aterrizaje clandestina, para coordinar operaciones de narcotráfico.

En tanto, en la Justicia Federal de Paraná, desde 2019 tramitó una causa que investigó a Airaldi y otras 13 personas por integrar una organización dedicada al narcotráfico, acusándolos de financiación, provisión, distribución, transporte, almacenamiento y venta de estupefacientes. Al juicio llegaron nueve procesados, ya que cuatro negocian un juicio abreviado.

Según la Fiscalía, la banda operó entre el 18 de junio de 2019 y el 8 de marzo de 2024, combinando logística terrestre y fluvial —desde estancias, islas del río Paraná, zonas rurales de Diamante, y con posibles vinculaciones con redes de distribución regional-.

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