Con goles de Pereyra, Gutiérrez, Molinas, Hausch y Barbona, Defensa y Justicia derrotó 5 a 2 a San Lorenzo que descontró a través de un doblete de Auzmendi.

Defensa y Justicia dio el golpe en el Nuevo Gasómetro y goleó 5-2 a San Lorenzo en un partido cambiante y cargado de tensión, correspondiente a la jornada número 11 del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Mariano Soso fue efectivo en los momentos clave y aprovechó las desatenciones defensivas del Ciclón.

El encuentro comenzó de la peor manera para el conjunto azulgrana. Apenas al minuto de juego, Defensa y Justicia abrió el marcador cuando Elías Pereyra apareció en ataque y definió para poner el 1-0. La jugada fue revisada por el VAR, pero el árbitro Pablo Dóvalo convalidó la conquista y dejó al equipo visitante rápidamente en ventaja.

A partir de allí, San Lorenzo intentó reaccionar y tomó la iniciativa con Luciano Vietto como principal referencia ofensiva. El Ciclón generó varias aproximaciones en el primer tiempo, pero se encontró con una sólida respuesta del arquero Cristopher Fiermarín, quien intervino en varias ocasiones para mantener el arco visitante en cero.

Cuando parecía que el primer tiempo se cerraba con una diferencia mínima, Defensa volvió a golpear. A los 44 minutos, Juan Manuel Gutiérrez capitalizó una jugada ofensiva y amplió la ventaja para el Halcón, que se fue al descanso con un contundente 2-0 y el control del partido.

Defensa y Justicia goleó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

San lorenzo 1

En el complemento, San Lorenzo salió decidido a descontar y estuvo cerca a los 13 minutos, cuando Nicolás Tripichio estrelló un remate en el palo. Sin embargo, poco después llegó otro golpe visitante: tras una infracción de Ignacio Perruzzi dentro del área, el árbitro sancionó penal para Defensa y Justicia y Aarón Molinas lo cambió por gol para establecer el 3-0.

El panorama se complicó aún más para el conjunto local cuando Agustín Ladstatter vio la tarjeta roja a los 21 minutos del segundo tiempo por una dura infracción, dejando a su equipo con diez jugadores.

A pesar del contexto adverso, San Lorenzo encontró una reacción con el ingreso de Rodrigo Auzmendi. El delantero descontó a los 19 minutos con un cabezazo y volvió a marcar a los 43, también de cabeza, para ilusionar a los hinchas con una remontada en el tramo final.

Como si fuera poco, estando 4-1 abajo, San Lorenzo desaprovechó un penal. Alexis Cuello fue el encargado de patearlo pero no pudo vencer a Fiermarín.

Sin embargo, la esperanza duró poco. Antes Agustín Hausch había marcado el 4-1 y en tiempo de descuento, David Barbona aprovechó una jugada ofensiva y sentenció el 5-2 definitivo para Defensa y Justicia, que terminó celebrando una victoria contundente en el Bajo Flores.

El final estuvo marcado por el fuerte enojo del público local, que expresó su descontento con cánticos contra el equipo tras una nueva derrota en casa. Mientras tanto, el Halcón se llevó tres puntos valiosos luego de una actuación efectiva y contundente.