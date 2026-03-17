Restauran el histórico reloj de la Municipalidad de Paraná y el pulso de la ciudad recupera su ritmo

Tras años de silencio, el emblemático reloj de la Municipalidad de Paraná volverá a la vida. La intervención incluye además otras obras en el Palacio municipal.

Paraná es una ciudad de muchas postales, de todas maneras pocas son tan icónicas como la torre que corona la esquina que conforman calles Urquiza y Corrientes, donde se levanta el histórico Palacio municipal. Sin embargo, durante mucho tiempo, ese vigía del tiempo permaneció en silencio y con sus agujas detenidas a pesar del paso de las décadas. En las últimas semanas quienes levanten la mirada podrán observar que esa imagen está empezando a cambiar: la Municipalidad de Paraná puso en marcha el plan de recuperación integral que busca devolverle al al edificio no solo su funcionalidad técnica, sino su brillo arquitectónico original.

El proyecto no es una simple reparación, se trata de una cirugía mayor sobre una pieza de ingeniería que forma parte de la capital entrerriana. En este marco, uno de los detalles más fascinantes de esta intervención es la referencia estética y funcional que se tomó para la renovación. Para garantizar la durabilidad y un montaje seguro que no comprometa la estructura histórica, se propuso un diseño de cuadrantes similar al del célebre reloj de la Gare d'Orsay en París, actualmente uno de los museos más importantes del mundo.

Según se conoció, los viejos vidrios deteriorados por el paso del tiempo y los números borrosos serán reemplazados por policarbonatos de alta resistencia y una nueva estructura metálica que permitirá una iluminación moderna. Como se especificó a UNO, los trabajos específicos, a cargo de una empresa especializada en relojería monumental, incluyen el retiro y restauración del mecanismo de pesas —afectado por la corrosión— y la limpieza profunda del campanario, un sector que hacía años no recibía intervención alguna.

Lavado de cara al Palacio de la ciudad

Más allá del mecanismo del reloj, el Palacio municipal está siendo objeto de un auténtico “lavado de cara" profundo que tiene una particularidad: está siendo ejecutado por tabajadores municipales capacitados en técnicas artesanales de restauración. Este trabajo colaborativo entre la Unidad Ejecutora, Servicios Públicos y Patrimonio Urbano Arquitectónico busca respetar la técnica original de los muros, combinando materiales duraderos con el respeto por la historia.

La intervención en las fachadas sobre calles Urquiza y Corrientes no solo busca la estética, sino la preservación estructural. El paso del tiempo y la humedad habían hecho mella en las molduras y ornamentos de este edificio emblemático, cuya recuperación es vista por la gestión actual como una inversión en la identidad cultural de los paranaenses.

La puesta en valor tiene un objetivo claro: que el reloj no vuelva a detenerse. Por ello, la instalación eléctrica y el sistema de pesas han sido repensados para facilitar futuras tareas de mantenimiento sin necesidad de intervenciones invasivas.

De este modo, cuando el reloj vuelva a dar la hora exacta, Paraná no solo habrá recuperado una herramienta que marca el tiempo; habrá recobrado un símbolo en plena era de digitalización y pantallas.

Reloj Municipal

Más especificaciones

“El objetivo es continuar con la recuperación integral del Palacio. En la gestión anterior se trabajó mucho en el interior, que ya está recuperado. Ahora nos estamos enfocando en la parte externa: las fachadas de Urquiza y Corrientes, que tienen características distintas, y por supuesto, la torre del reloj, que es el corazón de esta licitación”, le dijo Eduardo Loréfice, secretario de Planeamiento e Infraestructura de la comuna paranaense, a UNO.

—¿En qué estado se encontró el reloj?

—Con el paso del tiempo sufrió un deterioro lógico. Se fueron desactivando partes porque no funcionaban bien, por ejemplo, algunos cuadrantes (las caras del reloj) dejaron de girar porque los ejes de las agujas se vieron afectados por vidrios rotos que trababan el mecanismo. Incluso se perdió esa función original donde el reloj marcaba los cuartos de hora con campanadas y daba la hora exacta.

—Que implica la obra?

—Es una tarea doble. Por un lado, la obra civil: albañilería y pintura de la torre. Por otro lado, la relojería especializada. La maquinaria no está en tan mal estado, pero tiene desgaste en piezas específicas. Por eso, retiramos el mecanismo y se está recuperando integralmente en un taller especializado fuera del edificio. Vamos a cambiar los cuatro cuadrantes ya restaurar toda la maquinaria para que vuelva a su estado original de funcionamiento.

—¿Plazos de la obra?

—Tiene un plazo de 150 días. Estimamos que para mediados de año, más o menos, debería estar terminada. Mi meta personal es que este año el Palacio está recuperado al 100%, tanto por dentro como por fuera.

Palabras finales

Para el cierre el funcionario destacó que “el edificio municipal es una obra patrimonial única. Tiene un carácter histórico invaluable para Paraná y queremos que el edificio recupere el brillo que se merece y que vuelva a funcionar exactamente como fue concebido originalmente. Es devolverle a la ciudad una parte de su historia viva”.