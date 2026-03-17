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Independiente volvió a perder y le dio vida a Instituto en el Torneo Apertura

Independiente empezó arriba con un golazo de Abaldo, pero La Gloria igualó enseguida cumpliendo la Ley del Ex con Luna y lo dio vuelta Cerato para el 2-1 final.

17 de marzo 2026 · 00:49hs
Independiente perdió en Córdoba

LPF

Independiente perdió en Córdoba

Independiente perdió este lunes en si visita a Córdoba por 2-1 frente a Instituto por el Torneo Apertura 2026, pagando caros sus errores y mostrando nuevamente falencias en todas las líneas para cortar un invicto de tres fechas. Empezó arriba con gol de Matías Abaldo en el arranque, pero enseguida se lo empató Alex Luna cumpliendo la Ley del Ex y más tarde lo dio vuelta Giuliano Cerato. En el complemento, pareció más cerca La Gloria de ampliar que el Rojo de ponerse en partido y, sin demasiados sobresaltos, los de Diego Flores se recuperaron tras tres encuentros y quedaron a tres puntos de la zona de clasificación del Grupo A. Los de Gustavo Quinteros bajaron al séptimo lugar.

Independiente y Unión jugaron un partidazo en la noche de Avellaneda.

En un partidazo, Independiente empató 4-4 contra Unión en Avellaneda

Sionista conquistó la victoria en los dos juegos que disputó por la Liga Federal 2026.

Sionista debutó como local en la Liga Federal con una categórica victoria

Independiente Instituto Torneo Apertura Córdoba
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