Independiente volvió a perder y le dio vida a Instituto en el Torneo Apertura

Independiente perdió este lunes en si visita a Córdoba por 2-1 frente a Instituto por el Torneo Apertura 2026, pagando caros sus errores y mostrando nuevamente falencias en todas las líneas para cortar un invicto de tres fechas. Empezó arriba con gol de Matías Abaldo en el arranque, pero enseguida se lo empató Alex Luna cumpliendo la Ley del Ex y más tarde lo dio vuelta Giuliano Cerato. En el complemento, pareció más cerca La Gloria de ampliar que el Rojo de ponerse en partido y, sin demasiados sobresaltos, los de Diego Flores se recuperaron tras tres encuentros y quedaron a tres puntos de la zona de clasificación del Grupo A. Los de Gustavo Quinteros bajaron al séptimo lugar.