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Venezuela: aumentó a 4.333 la cifra de fallecidos por los terremotos

La cifra de personas fallecidos a causa de los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela se elevó este sábado a 4.333.

11 de julio 2026 · 21:28hs
Venezuela: aumentó a 4.333 la cifra de fallecidos por los terremotos.

Venezuela: aumentó a 4.333 la cifra de fallecidos por los terremotos.

La cifra de personas fallecidos a causa de los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela se elevó este sábado a 4.333, informó el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Jorge Rodríguez. Además hay 16.740 personas resultaron heridas, 6.462 fueron rescatadas.

Por otra parte se instalaron 94 campamentos transitorios que albergan al día de hoy a más de 18.000 afectados. El también presidente del Estado Mayor para la Creación de los Campamentos Transitorios indicó que los sismos causaron afectación en 856 edificios y 190 de estos colapsaron.

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La situación en Venezuela

La presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que el suministro eléctrico en el estado La Guaira ha sido restablecido en un 96 por ciento, en medio de los avances en la recuperación de servicios básicos tras los sismos del pasado 24 de junio.

Durante un recorrido por zonas afectadas, la mandataria señaló que 21 subestaciones eléctricas fueron completamente rehabilitadas.

En materia de agua potable, Rodríguez indicó que la recuperación alcanza el 84 por ciento, mientras que en sectores con infraestructura colapsada el suministro se mantiene mediante camiones cisterna para garantizar el acceso de la población, reportó la agencia Xinhua.

Las autoridades también reportaron avances en el restablecimiento de las telecomunicaciones, tras las afectaciones registradas en la empresa telefónica estatal Cantv.

Rodríguez señaló que, de forma paralela, continúan las operaciones de remoción de escombros en áreas afectadas, mientras, en paralelo, ha iniciado la fase de reparación de viviendas e infraestructuras.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno venezolano colaboran en un plan conjunto que busca estabilizar los servicios públicos en La Guaira, la región centro-norte de Venezuela que resultó más afectada por los sismos del 24 de junio.

De acuerdo con el reporte de la Agencia Venezolana de Noticias, representantes del PNUD se reunieron en La Guaira para coordinar acciones con el titular del Ministerio de Obras Públicas de Venezuela, Juan Ramírez Luces.

El representante de la delegación del PNUD, Luis Francisco Thais, se refirió en su intervención al trabajo conjunto para la pronta recuperación frente a las secuelas de los dos terremotos que asolaron la zona.

“Venimos ya varios días trabajando entre los equipos, entendiendo bien todas las herramientas e instrumentos que tienen los distintos ministerios, de cara a poder acelerar la recuperación digna, segura e inclusiva”, dijo Thais.

Venezuela Terremotos personas
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