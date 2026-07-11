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Salud mental a familias y retirados de la Policía

Se amplía el alcance del beneficio de atención en salud mental para policías, retirados y sus familias.

11 de julio 2026 · 11:47hs
Salud mental a familias y retirados de la Policía

Tras la muerte de la oficial de policía Gabriela Mariel Rodríguez, de 26 años, el gobierno envió un comunicado dando cuenta de un convenio de colaboración entre la Policía y el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos sobre salud mental.

Se indicó que en virtud del acuerdo se amplía el alcance del beneficio de atención en salud mental, incorporando como beneficiarios al grupo familiar primario del personal policial en actividad y al personal retirado y pensionado de la Institución, junto a su núcleo familiar.

En San José, se realizó una capacitación sobre comunicación responsable en salud mental y prevención del suicidio.

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La firma fue encabezada por el jefe de Policía, Comisario General Claudio Omar González, junto al presidente del Colegio de Psicólogos, Octavio Filipuzzi, y autoridades de ambas instituciones, reafirmando el compromiso conjunto de promover el acceso a la atención en salud mental para quienes integran la familia policial.

Con esta ampliación, el convenio ya no solo alcanza a los más de 10 mil efectivos de la fuerza, sino también a sus familias y a quienes, tras años de servicio, continúan formando parte de la gran comunidad policial.

El acuerdo mantiene las mismas condiciones económicas establecidas originalmente. El valor de las prestaciones continuará contando con un descuento del 20 % sobre el valor referencial fijado por el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos para los profesionales adheridos al convenio. Asimismo, quienes cuenten con cobertura de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) podrán acceder al reintegro correspondiente, reduciendo significativamente el costo final de cada sesión.

Esta iniciativa fortalece las políticas institucionales orientadas al cuidado integral del personal policial y de sus familias, entendiendo que la salud mental constituye un pilar fundamental para el bienestar, el acompañamiento y la calidad de vida de quienes diariamente trabajan al servicio de la comunidad.

Salud mental familias Policías
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