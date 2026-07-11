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Inglaterra reaccionó de la mano de Bellingham y se instaló en semifinales

En el Hard Rock Stadium de Miami, Inglaterra venció 2-1 a Noruega con un doblete del volante del Real Madrid. Espera por el vencedor de Argentina-Suiza.

11 de julio 2026 · 20:54hs
Inglaterra reaccionó de la mano de Bellingham y se instaló en semifinales.

Inglaterra reaccionó de la mano de Bellingham y se instaló en semifinales.

Inglaterra volvió a mostrar su capacidad de reacción en los momentos decisivos y se metió entre los cuatro mejores del Mundial 2026. Este sábado derrotó 2-1 a Noruega en tiempo suplementario, en el Hard Rock Stadium de Miami, y se convirtió en el tercer semifinalista del certamen. Andreas Schjelderup adelantó al conjunto nórdico, mientras que Jude Bellingham, con un doblete, encabezó la remontada inglesa para mantener vivo el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo.

El encuentro comenzó con mucha intensidad, aunque las situaciones de riesgo tardaron en aparecer. Inglaterra monopolizó la posesión de la pelota y buscó progresar a través de Jude Bellingham y Declan Rice, mientras que Noruega apostó a un planteo más directo, intentando aprovechar la potencia de Erling Haaland y la velocidad de Andreas Schjelderup para lastimar de contraataque.

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Con el paso de los minutos, el conjunto escandinavo fue creciendo y encontró espacios para inquietar a la defensa inglesa. A los 36 minutos llegó el primer golpe del partido. Schjelderup envió un centro cerrado desde el sector izquierdo que tomó una trayectoria inesperada, sorprendió a Jordan Pickford y terminó dentro del arco para establecer el 1-0, desatando la sorpresa en Miami.

El gol obligó a Inglaterra a adelantar aún más sus líneas y la reacción no tardó en llegar. Sobre el cierre de la primera etapa, Jude Bellingham recibió dentro del área, giró con categoría entre dos defensores y definió con precisión para decretar el 1-1, un empate que reflejó el dominio territorial de los británicos antes del descanso.

Inglaterra reaccionó de la mano de Bellingham y se instaló en semifinales

Inglaterra reaccionó de la mano de Bellingham y se instaló en semifinales.

Inglaterra reaccionó de la mano de Bellingham y se instaló en semifinales.

En el complemento el desarrollo fue mucho más equilibrado. Noruega estuvo cerca de recuperar la ventaja con un tanto que finalmente fue invalidado tras la intervención del VAR por una infracción previa sobre un defensor inglés, en una de las jugadas más discutidas de la tarde. Poco después también hubo polémica por una acción que involucró a una cámara aérea, aunque el juego continuó sin modificaciones en la decisión arbitral.

Con el empate persistiendo durante los 90 minutos reglamentarios, el partido se trasladó al tiempo suplementario. Allí apareció nuevamente Bellingham para inclinar definitivamente la balanza. Apenas comenzado el alargue, el mediocampista aprovechó un error del arquero noruego Ørjan Nyland, capturó un rebote y definió con frialdad para marcar el 2-1 que terminaría siendo decisivo. Fue su sexto gol en la Copa del Mundo y una nueva actuación determinante del futbolista del Real Madrid.

Noruega no bajó los brazos y fue en busca del empate con Haaland como principal referencia ofensiva. Los dirigidos por Ståle Solbakken empujaron hasta el final, generaron algunas aproximaciones y obligaron a Inglaterra a replegarse en los últimos minutos, aunque la defensa británica respondió con firmeza y sostuvo la ventaja hasta el pitazo final.

El conjunto inglés volvió a exhibir carácter en una fase eliminatoria donde ya había superado situaciones adversas frente a República Democrática del Congo y México. Esta vez necesitó del tiempo suplementario, pero nuevamente encontró respuestas en su principal figura para seguir avanzando en el torneo.

Con este triunfo, Inglaterra aseguró su lugar en las semifinales del Mundial 2026 y ahora aguardará por el vencedor del cruce entre Argentina y Suiza, que se disputará este sábado por la noche en Kansas City para definir al último integrante de la antesala de la gran final. Noruega, en cambio, se despidió tras completar la mejor actuación mundialista de su historia, luego de eliminar previamente a Costa de Marfil y Brasil y consolidarse como una de las grandes revelaciones del campeonato.

Inglaterra Jude Bellingham Noruega Mundial 2026
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