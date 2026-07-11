Uno Entre Rios | Policiales | Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay; murió la policía que recibió un disparo

Murió la oficial Gabriela Mariel Rodríguez tras recibir un disparo en la cabeza en Concepción del Uruguay

11 de julio 2026 · 11:11hs
Murió la oficial Gabriela Mariel Rodríguez tras sufrir un disparo en la cabeza en Concepción del Uruguay

Murió la oficial Gabriela Mariel Rodríguez tras sufrir un disparo en la cabeza en Concepción del Uruguay
Murió la oficial Gabriela Mariel Rodríguez tras recibir un disparo en la cabeza en Concepción del Uruguay

Murió la oficial Gabriela Mariel Rodríguez tras recibir un disparo en la cabeza en Concepción del Uruguay

La Jefatura Departamental Uruguay confirmó este sábado el fallecimiento de la oficial de policía Gabriela Mariel Rodríguez, de 26 años, quien permanecía internada en el Hospital Justo José de Urquiza luego de haber sufrido una grave lesión tras recibir un disparo en la cabeza en un hecho ocurrido el jueves en una vivienda ubicada en la zona de Allais y 35 del Oeste, en Concepción del Uruguay.

La funcionaria policial, de 26 años, falleció en el Hospital Justo José de Urquiza luego de permanecer internada desde el jueves. La Jefatura Departamental Uruguay confirmó oficialmente la noticia y expresó sus condolencias a familiares y compañeros.

El hecho ocurrió en Concepción del Uruguay y por estas horas se investigan las causas. 

Concepción del Uruguay: una funcionaria policial lucha por su vida tras un grave episodio

Capturaron a Rubén Alberto Cabra, condenado por trata de personas en Concepción del Uruguay.

Capturaron a Rubén Alberto Cabra, condenado por trata de personas en Concepción del Uruguay

Rodríguez, quien prestaba servicios en la Jefatura Departamental Gualeguaychú y residía en Concepción del Uruguay, había sido trasladada de urgencia al hospital durante el mediodía del jueves, donde permaneció internada en la Unidad de Terapia Intensiva debido a la gravedad de las lesiones.

El episodio ocurrió alrededor de las 12:50, cuando vecinos del complejo habitacional escucharon una detonación y, al no obtener respuesta desde el interior de la vivienda, ingresaron para verificar la situación. Allí encontraron a la joven herida y dieron aviso inmediato a la Policía y al servicio de emergencias.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la funcionaria aún presentaba signos vitales y fue trasladada de urgencia al nosocomio local. Durante las actuaciones, personal de Criminalística secuestró el arma reglamentaria, una pistola calibre 9 milímetros, además de otros elementos de interés para la investigación.

A través de un comunicado oficial, la Jefatura Departamental Uruguay expresó su profundo pesar por el fallecimiento de la joven funcionaria y transmitió sus condolencias a familiares, amigos, allegados y compañeros de la fuerza.

LEER MÁS: Diputados exigen informes ante la preocupante seguidilla de suicidios en la Policía de Entre Ríos

Asimismo, la institución informó que no brindará mayores detalles sobre las circunstancias del hecho, señalando que la decisión responde al respeto por el dolor de la familia y a la preservación de la investigación judicial en curso.

La causa continúa en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio. Hasta el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre el avance de la investigación.

Concepción del Uruguay Policía disparo
Noticias relacionadas
El Municipio de Concepción del Uruguay denunció ante la Justicia daños ambientales en Paso Vera Norte.

El Municipio de Concepción del Uruguay denunció ante la Justicia daños ambientales en Paso Vera Norte

concepcion del uruguay: hombre se descompenso y murio tras ver su casa consumida por las llamas

Concepción del Uruguay: hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por las llamas

Concepción del Uruguay: un joven fue atropellado por un camión y está grave.

Concepción del Uruguay: un joven fue atropellado por un camión y está grave

Concretan la primera exportación de soja no modificada genéticamente desde Puerto de Concepción del Uruguay.

Concretan la primera exportación de soja no modificada genéticamente desde Puerto de Concepción del Uruguay

Ver comentarios

Lo último

Denuncian provocación británica tras paso de buque militar por Mar Argentino

Denuncian "provocación" británica tras paso de buque militar por Mar Argentino

Ébola: el brote ya causó 648 muertes y 1.830 casos en Congo

Ébola: el brote ya causó 648 muertes y 1.830 casos en Congo

Murió Jayden Adams, jugador de la selección de Sudáfrica

Murió Jayden Adams, jugador de la selección de Sudáfrica

Ultimo Momento
Denuncian provocación británica tras paso de buque militar por Mar Argentino

Denuncian "provocación" británica tras paso de buque militar por Mar Argentino

Ébola: el brote ya causó 648 muertes y 1.830 casos en Congo

Ébola: el brote ya causó 648 muertes y 1.830 casos en Congo

Murió Jayden Adams, jugador de la selección de Sudáfrica

Murió Jayden Adams, jugador de la selección de Sudáfrica

El Parque Islas y Canales Verdes del Río Uruguay: actividades gratuitas

El Parque Islas y Canales Verdes del Río Uruguay: actividades gratuitas

Este spabado, se puede visitar la segunda edición de la Ruta del Diseño Paranaense

Este spabado, se puede visitar la segunda edición de la Ruta del Diseño Paranaense

Policiales
Concepción del Uruguay; murió la policía que había sufrido un disparo

Concepción del Uruguay; murió la policía que había sufrido un disparo

Paraná: identifican a una mujer que circulaba con marihuana

Paraná: identifican a una mujer que circulaba con marihuana

Diamante: detuvieron a un sujeto por violento

Diamante: detuvieron a un sujeto por violento

Concepción del Uruguay: una funcionaria policial lucha por su vida tras un grave episodio

Concepción del Uruguay: una funcionaria policial lucha por su vida tras un grave episodio

Detuvieron a un joven en La Paz por intento de homicidio

Detuvieron a un joven en La Paz por intento de homicidio

Ovación
Derbi paranaense en el Torneo Regional del Litoral

Derbi paranaense en el Torneo Regional del Litoral

El TC acelera en Posadas: Mariano Werner buscará prenderse al campeonato

El TC acelera en Posadas: Mariano Werner buscará prenderse al campeonato

Franco Colapinto sería confirmado en Alpine previo al GP de Hungría

Franco Colapinto sería confirmado en Alpine previo al GP de Hungría

Mariano Werner fue el gran protagonista en la presentación del TC en Posadas

Mariano Werner fue el gran protagonista en la presentación del TC en Posadas

Los campeones de la Federación Entrerriana de Box competirán en el Campeonato Regional

Los campeones de la Federación Entrerriana de Box competirán en el Campeonato Regional

La provincia
El Parque Islas y Canales Verdes del Río Uruguay: actividades gratuitas

El Parque Islas y Canales Verdes del Río Uruguay: actividades gratuitas

Este spabado, se puede visitar la segunda edición de la Ruta del Diseño Paranaense

Este spabado, se puede visitar la segunda edición de la Ruta del Diseño Paranaense

Salud mental a familias y retirados de la Policía

Salud mental a familias y retirados de la Policía

Reforma previsional: habrá nuevo paro y marcha de la multisectorial

Reforma previsional: habrá nuevo paro y marcha de la multisectorial

El centro de equinoterapia Pequeños Gigantes lanzó una campaña de socios

El centro de equinoterapia Pequeños Gigantes lanzó una campaña de socios

Dejanos tu comentario