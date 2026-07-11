Concepción del Uruguay; murió la policía que recibió un disparo

Murió la oficial Gabriela Mariel Rodríguez tras recibir un disparo en la cabeza en Concepción del Uruguay

Murió la oficial Gabriela Mariel Rodríguez tras recibir un disparo en la cabeza en Concepción del Uruguay

Murió la oficial Gabriela Mariel Rodríguez tras sufrir un disparo en la cabeza en Concepción del Uruguay

La Jefatura Departamental Uruguay confirmó este sábado el fallecimiento de la oficial de policía Gabriela Mariel Rodríguez, de 26 años, quien permanecía internada en el Hospital Justo José de Urquiza luego de haber sufrido una grave lesión tras recibir un disparo en la cabeza en un hecho ocurrido el jueves en una vivienda ubicada en la zona de Allais y 35 del Oeste, en Concepción del Uruguay.

La funcionaria policial, de 26 años, falleció en el Hospital Justo José de Urquiza luego de permanecer internada desde el jueves. La Jefatura Departamental Uruguay confirmó oficialmente la noticia y expresó sus condolencias a familiares y compañeros.

Rodríguez, quien prestaba servicios en la Jefatura Departamental Gualeguaychú y residía en Concepción del Uruguay, había sido trasladada de urgencia al hospital durante el mediodía del jueves, donde permaneció internada en la Unidad de Terapia Intensiva debido a la gravedad de las lesiones.

El episodio ocurrió alrededor de las 12:50, cuando vecinos del complejo habitacional escucharon una detonación y, al no obtener respuesta desde el interior de la vivienda, ingresaron para verificar la situación. Allí encontraron a la joven herida y dieron aviso inmediato a la Policía y al servicio de emergencias.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la funcionaria aún presentaba signos vitales y fue trasladada de urgencia al nosocomio local. Durante las actuaciones, personal de Criminalística secuestró el arma reglamentaria, una pistola calibre 9 milímetros, además de otros elementos de interés para la investigación.

A través de un comunicado oficial, la Jefatura Departamental Uruguay expresó su profundo pesar por el fallecimiento de la joven funcionaria y transmitió sus condolencias a familiares, amigos, allegados y compañeros de la fuerza.

Asimismo, la institución informó que no brindará mayores detalles sobre las circunstancias del hecho, señalando que la decisión responde al respeto por el dolor de la familia y a la preservación de la investigación judicial en curso.

La causa continúa en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio. Hasta el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre el avance de la investigación.