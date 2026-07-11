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Diamante: detuvieron a un sujeto por violento

Detuvieron a un hombre en la esquina de calles Brown y 3 de Febrero, en Diamante, por actitud violenta hacia transeúntes.

11 de julio 2026 · 09:09hs
Detuvieron a un hombre en la esquina de calles Brown y 3 de Febrero

Detuvieron a un hombre en la esquina de calles Brown y 3 de Febrero, en Diamante, por actitud violenta hacia transeúntes. 

Personal policial del Comando Radioeléctrico de Diamante que desarrollaba diversos operativos de prevención en la vía pública, fueron alertados de un altercado sobre calles Brown y 3 de Febrero.

Dirigidos con prontitud al lugar, constataron que un hombre mantenía conductas agresivas y ejercía violencia contra circunstanciales personas que transitaban por ese espacio.

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Al verse sorprendido por el oportuno arribo policial, pretendió resistirse pero fue inmediatamente reducido; siendo un vecino de la ciudad de 36 años de edad, quien fue trasladado detenido hacia la Alcaidía Policial.

Diamante detenido violento
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