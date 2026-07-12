Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Así está el historial entre la Selección Argentina e Inglaterra en Mundiales

Argentina le ganó esta medianoche a Suiza y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026, donde se enfrentará con Inglaterra por un lugar en la gran final.

12 de julio 2026 · 01:12hs
Diego Maradona festeja uno de los goles de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 86.

Diego Maradona festeja uno de los goles de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 86.

La Selección Argentina le ganó esta medianoche a Suiza y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026, donde se enfrentará con Inglaterra por un lugar en la gran final. Este será el sexto enfrentamiento entre ambas selecciones en el torneo más importante del mundo y el primero en 24 años.

Los antecedentes de Argentina-Inglaterra

El primer antecedente data de la edición de Chile 1962, donde la Selección argentina cayó 3-1 ante los ingleses en la fase de grupos.

En qué se fijan hoy los argentinos al registrarse en un casino.

En qué se fijan hoy los argentinos al registrarse en un casino

Silvana Tenreyro fue designada como nueva consejera Económica y directora del Departamento de Investigación del FMI.

Nombran a la argentina Silvana Tenreyro como Economista jefe en el FMI

Cuatro años después, ambas selecciones se volvieron a enfrentar. En aquella ocasión, la "Albiceleste" se enfrentó con Inglaterra, que era el país organizador, en los cuartos de final y cayó 1-0 en un muy polémico encuentro.

Esto se debe al episodio que protagonizó el recientemente fallecido Antonio Rattín, quien fue expulsado en el primer tiempo y se terminó sentando en la alfombra roja de la Reina Isabel II y estrujando una bandera del Reino Unido.

La Selección argentina se pudo tomar revancha recién 20 años después, en los cuartos de final de México 1986, y se pudo imponer por 2-1 gracias al doblete de Diego Armando Maradona, quien brilló con los goles recordados como la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".

El siguiente cruce entre ambos combinados se dio en los octavos de final de Francia 1998. El encuentro fue extremadamente disputado y se definió tras el 2-2 en los 120 minutos en los penales, donde la Argentina se impuso por 4-3.

Finalmente, el último antecedente no es para nada grato para los argentinos, ya que en Corea-Japón 2002 cayeron por 1-0 y se terminarían despidiendo en la fase de grupos pese a haber llegado como uno de los candidatos a quedarse con el título.

Este miércoles, Argentina e Inglaterra se volverán a cruzar, esta vez en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por un lugar en la gran final, donde se medirá con el ganador del partido entre Francia y España.

El historial entre Argentina e Inglaterra en Mundiales

  • Chile 1962: Argentina 1 - 3 Inglaterra (fase de grupos)
  • Inglaterra 1966: Argentina 0 - 1 Inglaterra (cuartos de final)
  • México 1986: Argentina 2 - 1 Inglaterra (cuartos de final)
  • Francia 1998: Argentina 2(4) - (3)2 Inglaterra (octavos de final)
  • Corea-Japón 2002: Argentina 0 - 1 Inglaterra (fase de grupos)

Argentina Inglaterra Mundial 2026
Noticias relacionadas
Una persona sacó un cuchillo en la Plaza 25 de Mayo de La Paz.

Incidentes en San Salvador, La Paz y Concordia en medio de los festejos por el triunfo de Argentina

El diputado nacional Juan Marino denunció al Gobierno por autorizar maniobras militares de Estados Unidos, por DNU; sin autorización del Congreso 

Denuncian penalmente al Gobierno por maniobras militares de Estados Unidos sin aval del Congreso

En el Día Nacional de la Avicultura, especialistas destacan el valor nutricional de una proteína que alcanzó los 49,4 kilos de consumo per cápita

La carne de pollo alcanza un consumo récord en Argentina

Lionel Scaloni sorprendió con su análisis de la victoria ante Suiza: La suerte estuvo de nuestro lado

Lionel Scaloni sorprendió con su análisis de la victoria ante Suiza: "La suerte estuvo de nuestro lado"

Ver comentarios

Lo último

Lionel Scaloni sorprendió con su análisis de la victoria ante Suiza: La suerte estuvo de nuestro lado

Lionel Scaloni sorprendió con su análisis de la victoria ante Suiza: "La suerte estuvo de nuestro lado"

Así está el historial entre la Selección Argentina e Inglaterra en Mundiales

Así está el historial entre la Selección Argentina e Inglaterra en Mundiales

Argentina sufrió hasta el alargue, pero venció a Suiza y ahora va por Inglaterra en semifinales

Argentina sufrió hasta el alargue, pero venció a Suiza y ahora va por Inglaterra en semifinales

Ultimo Momento
Lionel Scaloni sorprendió con su análisis de la victoria ante Suiza: La suerte estuvo de nuestro lado

Lionel Scaloni sorprendió con su análisis de la victoria ante Suiza: "La suerte estuvo de nuestro lado"

Así está el historial entre la Selección Argentina e Inglaterra en Mundiales

Así está el historial entre la Selección Argentina e Inglaterra en Mundiales

Argentina sufrió hasta el alargue, pero venció a Suiza y ahora va por Inglaterra en semifinales

Argentina sufrió hasta el alargue, pero venció a Suiza y ahora va por Inglaterra en semifinales

Venezuela: aumentó a 4.333 la cifra de fallecidos por los terremotos

Venezuela: aumentó a 4.333 la cifra de fallecidos por los terremotos

Inglaterra reaccionó de la mano de Bellingham y se instaló en semifinales

Inglaterra reaccionó de la mano de Bellingham y se instaló en semifinales

Policiales
Concepción del Uruguay; murió la policía que había sufrido un disparo

Concepción del Uruguay; murió la policía que había sufrido un disparo

Paraná: identifican a una mujer que circulaba con marihuana

Paraná: identifican a una mujer que circulaba con marihuana

Diamante: detuvieron a un sujeto por violento

Diamante: detuvieron a un sujeto por violento

Concepción del Uruguay: una funcionaria policial lucha por su vida tras un grave episodio

Concepción del Uruguay: una funcionaria policial lucha por su vida tras un grave episodio

Detuvieron a un joven en La Paz por intento de homicidio

Detuvieron a un joven en La Paz por intento de homicidio

Ovación
Rowing se dio el gusto y venció a Estudiantes en el clásico

Rowing se dio el gusto y venció a Estudiantes en el clásico

Turismo Carretera: pole para Otto Fritzler y brillante tercer lugar para Nicolás Bonelli

Turismo Carretera: pole para Otto Fritzler y brillante tercer lugar para Nicolás Bonelli

Los Pumas consiguieron su primer triunfo ante Gales en el Nations Championship

Los Pumas consiguieron su primer triunfo ante Gales en el Nations Championship

A los 89 años, falleció Antonio Ubaldo Rattin

A los 89 años, falleció Antonio Ubaldo Rattin

Franco Colapinto sería confirmado en Alpine previo al GP de Hungría

Franco Colapinto sería confirmado en Alpine previo al GP de Hungría

La provincia
El Parque Islas y Canales Verdes del Río Uruguay: actividades gratuitas

El Parque Islas y Canales Verdes del Río Uruguay: actividades gratuitas

Este sábado, se puede visitar la segunda edición de la Ruta del Diseño Paranaense

Este sábado, se puede visitar la segunda edición de la Ruta del Diseño Paranaense

Salud mental a familias y retirados de la Policía

Salud mental a familias y retirados de la Policía

Reforma previsional: habrá nuevo paro y marcha de la multisectorial

Reforma previsional: habrá nuevo paro y marcha de la multisectorial

El centro de equinoterapia Pequeños Gigantes lanzó una campaña de socios

El centro de equinoterapia Pequeños Gigantes lanzó una campaña de socios

Dejanos tu comentario