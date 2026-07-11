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Paraná: identifican a una mujer que circulaba con marihuana

Una mujer en Paraná circulaba con marihuana y $11.000. La policía secuestró 15,9 gramos de droga

11 de julio 2026 · 09:20hs
Una mujer en Paraná circulaba con marihuana y $11.000. La policía secuestró 15

Una mujer en Paraná circulaba con marihuana y $11.000. La policía secuestró 15,9 gramos de droga

En la noche del viernes, en el marco de los operativos de prevención y seguridad, personal policial que realizaba patrullaje por calle Isidoro Rossi, en Paraná, observó a dos mujeres y un hombre en actitud sospechosa, por lo que procedió a identificarlos.

Durante el control, al practicar un palpado de seguridad a una de las mujeres, los efectivos encontraron varios envoltorios de nylon con una posible sustancia estupefaciente y la suma de $11.100.

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Informado el fiscal en turno, se dispuso la intervención de la división Drogas Peligrosas para la realización de un test reactivo, el cual arrojó resultado positivo para marihuana. El pesaje de la sustancia dio un total de 15,9 gramos.

Se ordenó el secuestro de la droga y la correcta identificación de la mujer involucrada.

La persona quedó supeditada a la causa, mientras que el dinero no fue secuestrado según lo dispuesto por la Fiscalía.

Paraná Mujer marihuana droga
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