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Lionel Scaloni: "Suiza no es fácil, siempre compite y por algo llegó hasta esta instancia"

A horas del duelo frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa y analizó al rival de turno.

10 de julio 2026 · 22:34hs
Lionel Scaloni: Suiza no es fácil

Lionel Scaloni: "Suiza no es fácil, siempre compite y por algo llegó hasta esta instancia"

A horas del duelo frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que analizó el presente de la Selección Argentina y destacó el desafío que tendrá por delante ante un rival que, según remarcó, tiene una larga tradición mundialista y capacidad para competir ante cualquier seleccionado.

El entrenador albiceleste no confirmó el equipo, aunque dejó entrever que existe una alta posibilidad de mantener la formación que inició la remontada frente a Egipto en los octavos de final. De todos modos, aclaró que también podría realizar alguna modificación dependiendo de las últimas evaluaciones. “No sería descabellado que pueda repetir equipo. Como tampoco sería descabellado que haya algún cambio. En principio jugarían los mismos que el otro día. En cuanto al juego, me parece que el equipo hizo buenas cosas y me gustó”, expresó Scaloni.

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El técnico valoró especialmente la reacción que tuvo el equipo en el partido anterior y aseguró que, más allá del resultado final, hubo aspectos futbolísticos que lo dejaron conforme. La remontada ante Egipto, donde Argentina pasó de perder 2-0 a ganar 3-2 en el cierre del encuentro, fue una muestra del carácter del plantel, aunque también dejó algunos puntos para corregir.

En otro tramo de la conferencia, Scaloni fue consultado por la semifinal ya confirmada entre Francia y España, dos de los grandes candidatos del torneo, y coincidió en que será un cruce de enorme jerarquía. “Claro que España y Francia es una final anticipada. No me parece mal que Lamine Yamal haya dicho que ese duelo sea una final anticipada. Lamentablemente, uno de los dos equipos candidatos se va a quedar afuera. Esto es así”, manifestó.

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El entrenador también recordó un momento clave en la historia reciente del seleccionado argentino: la conquista de la Copa América 2021 en Brasil. Para Scaloni, aquella victoria frente al combinado local en el Maracaná significó un punto de inflexión para el grupo y permitió fortalecer el vínculo entre el equipo y los hinchas. “La Copa América 2021 fue un desahogo y un quiebre positivo. Pasó en medio del Covid, con chicos que fueron papás. A partir de esa final en el Maracaná hubo un quiebre a favor de la Selección Argentina y eso es buenísimo”, recordó.

Además, el entrenador defendió las decisiones tomadas durante su ciclo y aseguró que cada modificación tuvo como objetivo potenciar el funcionamiento colectivo. En ese sentido, destacó la importancia del regreso de Leandro Paredes al equipo titular. “Considero que las cosas que hemos hecho eran porque sentíamos necesario hacerlo. Siempre pensamos en el equipo. Ahora, por ejemplo, con el ingreso de Leandro Paredes mejoramos en un montón de aspectos. Hicimos unos retoques, sí. Estamos compitiendo y seguimos intentando mejorar al equipo”, explicó.

Por último, Scaloni se refirió a Suiza y pidió máxima atención para un rival que alcanzó los cuartos de final luego de eliminar a Colombia por penales. El técnico argentino destacó la regularidad del conjunto europeo y su capacidad para sostenerse en los grandes escenarios. “Suiza no es fácil, eso ya lo sabemos. Suiza siempre sale adelante. Puede ganar o perder, pero siempre compite. Tiene tradición en los Mundiales, experiencia con jugadores de trayectoria. Por algo ha llegado a esta instancia. Eliminó a Colombia, que era un gran candidato a estar acá con nosotros”, afirmó.

Con el equipo prácticamente definido y la ilusión intacta, Argentina buscará este sábado dar otro paso hacia la defensa del título mundial. Del otro lado estará una Suiza que llega con confianza y que intentará transformarse en otro obstáculo en el camino de la Albiceleste.

Lionel Scaloni Suiza Argentina Mundial 2026
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