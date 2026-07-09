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La FIFA explica las dos polémicas de Argentina vs. Egipto: "No nos dejamos influenciar"

Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de FIFA, puso la lupa en el pisotón a Lisandro Martínez y el quite de Julián Álvarez que derivó en el 3-2 agónico.

9 de julio 2026 · 19:30hs
La FIFA explica las dos polémicas de Argentina vs. Egipto: No nos dejamos influenciar.

La FIFA explica las dos polémicas de Argentina vs. Egipto: "No nos dejamos influenciar".

El infartante partido que le ganó la Selección Argentina a Egipto por 3-2 sobre la hora sigue dejando tela para cortar. Mientras en la concentración albiceleste recién ahora empieza a bajar la euforia por haber remontado dos goles de desventaja, en el combinado africano persiste el malestar y formalizaron una queja por el arbitraje de François Letexier, quien lo habría perjudicado en dos jugadas clave.

En la FIFA escucharon cada una de las fulminantes declaraciones de los Faraones. Desde el “Argentina presionó al árbitro antes porque era francés” que lanzó, en llamas, su técnico Hossam Hassan en conferencia de prensa hasta “la copa está dirigida a Argentina” que denunció Mostafa Ziko, autor del 2-0 transitorio.

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Con el fin de zanjar la discusión y poner fin a las sospechas sobre supuestos favorecimientos, salió a hablar Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la casa madre del fútbol, y puso la lupa en la primera jugada que desató la polémica en Egipto.

“Cada vez que se marca un gol, el VAR revisa la fase de posesión en ataque. Si se observa una falta en la elaboración de la jugada y se considera que ha influido en el gol, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego. No hay ningún límite preestablecido con respecto a la distancia a la portería o el tiempo transcurrido entre el incidente y el gol”, elaboró su introducción.

La FIFA explica las dos polémicas de Argentina vs. Egipto: "No nos dejamos influenciar"

La FIFA explica las dos polémicas de Argentina vs. Egipto: "No nos dejamos influenciar".

La FIFA explica las dos polémicas de Argentina vs. Egipto: "No nos dejamos influenciar".

Y dejó en claro que el 2-0 que primeramente marcaron los africanos estuvo bien anulado por una infracción previa: Vimos un ejemplo de esta situación en el Argentina-Egipto, donde el número 19 egipcio, Marwan Attia, pisa claramente al número 6 argentino, Lisandro Martínez. Una falta es una falta. Independientemente de que parezca 'obvia', si el árbitro no la ha visto sobre el terreno de juego, el VAR puede intervenir”.

La otra acción controvertida se dio en la antesala del agónico 3-2 de Enzo Fernández. Argentina gritó con alma y vida el tanto de la épica, a la vez que Egipto explotó y pidió la revisión de un toque de Julián Álvarez a Mohamed Salah en el área de Emiliano Dibu Martínez que había ocurrido antes del contraataque de Lautaro Martínez.

Histórico silbato, riguroso en cada uno de sus fallos, Collina explicó: Del mismo modo, si no se observa ninguna falta en una jugada que acaba en gol, el VAR se lo notificará al árbitro. Pisar a un rival es falta. En cambio, si un defensor toca primero el balón y, a continuación, se produce un contacto normal entre los jugadores, no se considera infracción. De nuevo, tuvimos un ejemplo de esta situación en los últimos minutos del mismo partido. Tanto el árbitro como el VAR consideraron que entre el número 10 de Egipto, Mohamed Salah, y el número 9 de Argentina, Julián Álvarez, se produjo un contacto normal en el fútbol”.

Y cerró su balance con una palmada en la espalda a Letexier por su decisión en cancha: “Por supuesto, algunas decisiones siempre tienen cierto componente subjetivo, pero estamos satisfechos con el modo en que se ha aplicado este principio a lo largo del torneo”.

FIFA Argentina Egipto Lisandro Martínez
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