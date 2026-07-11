Hoy se celebra el Día Nacional del Bandoneón en Argentina

Cada 11 de julio se celebra el Día Nacional del Bandoneón en Argentina, una fecha que homenajea a uno de sus máximos intérpretes: Aníbal Troilo

El sonido del bandoneón tiene la capacidad de detener el tiempo. Apenas comienza a respirar entre sus fuelles, aparecen las imágenes del barrio, los cafés, las orquestas típicas y las pistas de baile donde el tango construyó buena parte de la identidad cultural argentina. Cada 11 de julio, esa historia vuelve a cobrar protagonismo con la celebración del Día Nacional del Bandoneón, una fecha que homenajea a uno de sus máximos intérpretes: Aníbal Troilo.

La conmemoración fue establecida por la Ley Nacional 26.035, sancionada en 2005, en coincidencia con el aniversario del nacimiento de quien fue conocido popularmente como “Pichuco”. Considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del tango, Troilo revolucionó la interpretación del bandoneón y dejó una obra que continúa siendo referencia para las nuevas generaciones de artistas.

Aunque hoy resulte inseparable de la música rioplatense, el bandoneón nació muy lejos de Buenos Aires. Fue creado hacia mediados del siglo XIX en Alemania por el fabricante de instrumentos Heinrich Band, de quien heredó su nombre. En sus orígenes estaba pensado para acompañar celebraciones religiosas y reemplazar al órgano en pequeñas iglesias.

Riqueza cultural

Con el paso del tiempo, el instrumento llegó a los puertos de Buenos Aires y Montevideo de la mano de los inmigrantes europeos. Allí encontró un escenario completamente distinto: comenzó a mezclarse con las guitarras, los violines y el piano en los primeros conjuntos que daban forma al tango. Esa transformación hizo que el bandoneón dejara atrás su función religiosa para convertirse en el sonido más característico del género.

Su capacidad expresiva fue determinante. El movimiento de sus fuelles permite una enorme variedad de matices, capaces de transmitir desde la melancolía más profunda hasta la intensidad de una orquesta en pleno. Esa riqueza sonora le otorgó un lugar central dentro del tango y también abrió las puertas a otros géneros musicales.

A lo largo del siglo XX, grandes intérpretes ampliaron el universo del instrumento. Además de Troilo, nombres como Pedro Maffia, Osvaldo Pugliese, Horacio Salgán y, especialmente, Astor Piazzolla impulsaron nuevas formas de interpretación. Piazzolla llevó el bandoneón a escenarios internacionales, incorporándolo a un lenguaje que dialogó con el jazz y la música clásica sin perder sus raíces tangueras. Hoy el instrumento continúa vigente. Conservatorios, escuelas de música y orquestas típicas mantienen viva una tradición que también encuentra nuevas expresiones en proyectos contemporáneos. Lejos de convertirse en una pieza de museo, el bandoneón sigue inspirando a músicos jóvenes que exploran nuevas sonoridades sin renunciar a la herencia de quienes lo transformaron en un símbolo nacional.

Reconocimiento e identidad

El reconocimiento al bandoneón también forma parte de las políticas de preservación del patrimonio cultural argentino. En 2009, el tango fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, una distinción que puso en valor no solo la música y la danza, sino también a los instrumentos que le dieron identidad. Entre ellos, el bandoneón ocupa un lugar privilegiado por su inconfundible sonoridad y por el papel que desempeñó en la evolución del género.

Así, cada 11 de julio, el homenaje trasciende a un instrumento. Es también un reconocimiento a una parte fundamental del patrimonio cultural argentino, a una música que cruzó generaciones y fronteras, y a un sonido que, desde hace más de un siglo, emociona con la misma intensidad con la que alguna vez comenzó a sonar en los barrios del Río de la Plata.