El miércoles 15, en coincidencia con la sesión especial del Senado para tratar los dictámenes en mayoría de la Reforma Previsional, habrá un nuevo paro y movilización de la Multisectorial.
Reforma previsional: habrá nuevo paro y marcha de la multisectorial
La Multisectorial convocó a paro y movilización el miércoles 15, en coincidencia con la sesión especial del Senado para tratar la Reforma Previsional
La huelga culminará con una marcha hacia Casa de Gobierno. "Seguiremos en la exigencia a cada senador que vote en contra de empobrecer a sus comunidades, castigar a sus jubilados y seguir golpeando las economías de sus pueblos. Ha llegado la hora de definir de qué lado están y asumir las consecuencias", se anticipó desde ese sector.
“La emergencia económica con facultades especiales al gobernador y al Presidente de la Caja, el aumento de edades, de aportes que los jubilados pagarán a perpetuidad y sobre el cálculo del haber para diluir el 82% movil, una armonización encubierta con Nación y los recortes sobre jubilaciones por invalidez y pensiones son algunos aspectos que demuestran que se mantiene inalterable el plan de saquearnos y empobrecer el bolsillo de activos y jubilados, y constituye una intervención de hecho de todo el sistema previsional” remarcó en el comunicado de convocatoria a la jornada de lucha.
Además, envió un mensaje a los senadores: “Desde esta Multisectorial seguiremos en la exigencia a cada uno que vote en contra de empobrecer a sus comunidades, castigar a sus jubilados y seguir golpeando las economías de sus pueblos. Ha llegado la hora de definir de qué lado están y asumir las consecuencias”.