Reforma previsional: habrá nuevo paro y marcha de la multisectorial

El miércoles 15, en coincidencia con la sesión especial del Senado para tratar los dictámenes en mayoría de la Reforma Previsional , habrá un nuevo paro y movilización de la Multisectorial.

La huelga culminará con una marcha hacia Casa de Gobierno. "Seguiremos en la exigencia a cada senador que vote en contra de empobrecer a sus comunidades, castigar a sus jubilados y seguir golpeando las economías de sus pueblos. Ha llegado la hora de definir de qué lado están y asumir las consecuencias", se anticipó desde ese sector.

“La emergencia económica con facultades especiales al gobernador y al Presidente de la Caja, el aumento de edades, de aportes que los jubilados pagarán a perpetuidad y sobre el cálculo del haber para diluir el 82% movil, una armonización encubierta con Nación y los recortes sobre jubilaciones por invalidez y pensiones son algunos aspectos que demuestran que se mantiene inalterable el plan de saquearnos y empobrecer el bolsillo de activos y jubilados, y constituye una intervención de hecho de todo el sistema previsional” remarcó en el comunicado de convocatoria a la jornada de lucha.

Foto UNO/Delfina Silva

Además, envió un mensaje a los senadores: “Desde esta Multisectorial seguiremos en la exigencia a cada uno que vote en contra de empobrecer a sus comunidades, castigar a sus jubilados y seguir golpeando las economías de sus pueblos. Ha llegado la hora de definir de qué lado están y asumir las consecuencias”.