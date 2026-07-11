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Reforma previsional: habrá nuevo paro y marcha de la multisectorial

La Multisectorial convocó a paro y movilización el miércoles 15, en coincidencia con la sesión especial del Senado para tratar la Reforma Previsional

11 de julio 2026 · 09:33hs
Reforma previsional: habrá nuevo paro y marcha de la multisectorial

Foto UNO/Delfina Silva
Reforma previsional: habrá nuevo paro y marcha de la multisectorial

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Reforma previsional: habrá nuevo paro y marcha de la multisectorial

El miércoles 15, en coincidencia con la sesión especial del Senado para tratar los dictámenes en mayoría de la Reforma Previsional, habrá un nuevo paro y movilización de la Multisectorial.

La huelga culminará con una marcha hacia Casa de Gobierno. "Seguiremos en la exigencia a cada senador que vote en contra de empobrecer a sus comunidades, castigar a sus jubilados y seguir golpeando las economías de sus pueblos. Ha llegado la hora de definir de qué lado están y asumir las consecuencias", se anticipó desde ese sector.

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“La emergencia económica con facultades especiales al gobernador y al Presidente de la Caja, el aumento de edades, de aportes que los jubilados pagarán a perpetuidad y sobre el cálculo del haber para diluir el 82% movil, una armonización encubierta con Nación y los recortes sobre jubilaciones por invalidez y pensiones son algunos aspectos que demuestran que se mantiene inalterable el plan de saquearnos y empobrecer el bolsillo de activos y jubilados, y constituye una intervención de hecho de todo el sistema previsional” remarcó en el comunicado de convocatoria a la jornada de lucha.

Además, envió un mensaje a los senadores: “Desde esta Multisectorial seguiremos en la exigencia a cada uno que vote en contra de empobrecer a sus comunidades, castigar a sus jubilados y seguir golpeando las economías de sus pueblos. Ha llegado la hora de definir de qué lado están y asumir las consecuencias”.

Reforma previsional paro Movilización Multisectorial
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