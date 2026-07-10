Concepción del Uruguay: una funcionaria policial lucha por su vida tras un grave episodio

La funcionaria policial, que presta servicio en Gualeguaychú, fue hallada con una herida de arma de fuego en una vivienda en Concepción del Uruguay.

El hecho ocurrió en Concepción del Uruguay y por estas horas se investigan las causas.

Un grave episodio ocurrido este viernes al mediodía en la ciudad de Concepción del Uruguay y es investigado por la Justicia y la Policía de Entre Ríos. Es que una funcionaria policial, de 26 años, que presta servicio en la Jefatura Departamental Gualeguaychú, fuera hallada con una herida de arma de fuego dentro de una vivienda ubicada en la zona de Allais y 35 del Oeste, en La Histórica.

Según la información a la que accedió Uruguayenses, el hecho fue advertido por vecinos del complejo habitacional, quienes escucharon una detonación. Al no obtener respuesta desde el interior del departamento, decidieron ingresar para verificar qué ocurría y encontraron a la joven tendida en el piso, por lo que solicitaron de inmediato la presencia de la Policía y del servicio de emergencias.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la funcionaria aún presentaba signos vitales y observaron que tenía una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en la parte superior del cráneo. Minutos después fue asistida por personal médico y trasladada de urgencia al Hospital Justo José de Urquiza, donde permanece internada en estado grave.

En el lugar del hecho trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes y secuestró el arma reglamentaria de la funcionaria, una pistola calibre 9 milímetros, además de documentación y otros elementos que serán incorporados a la investigación.

La causa quedó en manos de la Justicia, que busca establecer con precisión cómo se produjo el episodio. Una de las hipótesis que analizan los investigadores es la de un presunto intento de autodeterminación, aunque hasta el momento esa versión no fue confirmada oficialmente, por lo que las actuaciones continúan y no se descartan otras líneas investigativas.

Por estas horas, las autoridades aguardan el resultado de las pericias y la evolución del estado de salud de la joven, mientras se procura reconstruir las circunstancias que derivaron en este grave hecho.