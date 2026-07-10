Detuvieron a un joven en La Paz por intento de homicidio

La policía detuvo este viernes a un joven acusado de balear a otro, quien se encuentra grave en el Hospital de Paraná.

Un joven de 28 años fue detenido este viernes por la mañana durante una serie de allanamientos realizados en barrio Milagrosa Norte de La Paz, en el marco de una investigación por un hecho en el que una persona resultó herida por un disparo de arma de fuego. Al sujeto aprehendido se le endilga el delito de intento de homicidio.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la Comisaría Primera de la Jefatura Departamental La Paz, en cumplimiento de una orden de allanamiento y registro domiciliario dispuesta por el Juzgado de Garantías local.

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Como resultado de las requisas efectuadas en dos viviendas, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares, un revólver calibre .22 con seis cartuchos y una motocicleta de 150 centímetros cúbicos, elementos que quedaron incorporados a la causa por ser considerados de interés para la investigación.

Un detenido y una víctima en estado reservado

Además, durante el operativo fue detenido un joven de 28 años, quien quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

En tanto, la víctima fue trasladada al Hospital San Martín de Paraná debido a la complejidad de las lesiones sufridas. Según se informó oficialmente, el herido permanece internado en estado reservado.