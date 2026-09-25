Argentina no pudo en los penales y se quedó con la medalla de plata en fútbol

La Selección Argentina Sub 19 no pudo con Paraguay, cayó en la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se quedó con la medalla plateada. En el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, la Albiceleste igualó sin goles con la Albirroja y definieron el título en los penales, donde los de Diego Placente cayeron por 5-4.

En los primeros minutos, el seleccionado local generó dos situaciones a partir de pelotas detenidas: primero, Facundo Carrizo ejecutó un tiro libre que pasó cerca de un ángulo, aunque se fue afuera, y luego una falta sobre Ian Subiabre por la izquierda derivó en otra ocasión clara. Paraguay respondió a los 15 minutos con un remate de Pedro Zarza que salió apenas desviado, mientras la Albirroja buscó avanzar con rapidez, aunque Argentina logró interrumpir sus ataques.

A los 31 minutos, Máximo Leguizamón contuvo la pelota ante un posible cabezazo de José Buhring que pudo terminar en el primer gol de Paraguay, aunque el árbitro sancionó una falta en ataque. La Albirroja volvió a inquietar poco después con un desborde de Zarza, pero el arquero argentino respondió al desviar el envío fuera del área.

Cuando faltaban dos minutos para el descanso, se produjo un tumulto por un presunto rodillazo en la cabeza contra Subiabre, luego de que había pedido la pelota, Thiago Fernández golpeó al jugador argentino mientras permanecía en el césped. La acción generó reclamos y una discusión entre Leguizamón y Fernández, el arquero recibió una amonestación, mientras que el defensor ya tenía tarjeta amarilla.

En el inicio del segundo tiempo, el recién ingresado Facundo Jainikoski quedó mano a mano con el arquero, definió cruzado y su remate pasó muy cerca del palo, lo que le negó a Argentina la apertura del marcador. A los 56 minutos, Ramiro Tulián volvió a acercar al local con un disparo que rechazó el palo, mientras que, 10 minutos más tarde, Subiabre probó desde larga distancia pero la jugada derivó en un córner. En tanto, Paraguay también tuvo dos situaciones claras de peligro.

A los 84 minutos, el seleccionado argentino volvió a tener una oportunidad en los pies de Tulián, aunque el mediocampista no pudo impactar la pelota con comodidad para enviarla al arco.

Paraguay fue más efectivo en los penales

La definición desde los 12 pasos comenzó con el gol de Felipe Esquivel para Argentina y la respuesta de Milan Freyres, que igualó para Paraguay. Franco Domínguez volvió a convertir para el equipo local, pese a que Leonardo Sosa adivinó el lado, y Joaquín Bogarín mantuvo la paridad. Thiago Pérez marcó su ejecución y Amín Cristaldo hizo lo propio para el 3-3. El fallo de Leandro Olima, cuyo remate se fue por encima del travesaño, dejó a Paraguay con la ventaja tras la conversión de Rodrigo Vera. Facundo Jainikoski igualó la serie con un disparo alto al centro, pero Mauro Coronel selló la victoria paraguaya por 5-4.