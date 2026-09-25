Otra medalla de oro para la uruguayense Magdalena Garro

Magdalena Garro y Brenda Rojas ganaron la final femenina del K2 500 metros de canotaje. La entrerriana ya se había consagrado en el K4 500 metros.

La uruguayense Magdalena Garro sigue haciendo historia en los XII Juegos Suramericanos Santa Fe. Este viernes, la palista entrerriana volvió a subirse a lo más alto del podio al conquistar la medalla de oro en la final femenina del K2 500 metros, junto a Brenda Rojas.

La dupla argentina se impuso en la prueba de canotaje disputada en la laguna Setúbal con un tiempo de 1’37’’51/100. Brasil se quedó con la medalla de plata al registrar 1’40’’94/100, mientras que Ecuador completó el podio con un tiempo de 1’41’’59/100.

Magdalena Garro se bañó de oro en el K4 y volvió a hacer historia en los Juegos Suramericanos

De esta manera, Garro consiguió su segunda medalla dorada en apenas dos días de competencia y volvió a demostrar su protagonismo en la delegación argentina.

Magdalena Garro venía de otro oro

El jueves, la uruguayense ya había celebrado un título en el certamen al integrar el K4 500 metros femenino que se quedó con la final. En aquella oportunidad, compartió la embarcación con Candelaria Sequeira, Paulina Barreiro y Lucía Dalto.

Con dos jornadas de competencia y dos medallas de oro, la palista nacida en Concepción del Uruguay se convirtió nuevamente en una de las protagonistas entrerrianas de los Juegos Suramericanos