Por una sanción a Carlos Sainz, Franco Colapinto largará 9° en Bakú

El español Carlos Sainz recibió una sanción de cinco posiciones por una bandera amarilla. Franco Colapinto se benefició y largará en P9 en el GP de Azerbaiyán.

El piloto argentino buscará sumar nuevamente puntos en la carrera que se largará a las 8 de este sábado.

Carlos Sainz recibió una sanción por parte de los Comisarios Deportivos tras la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán y Franco Colapinto, quien había clasificado décimo, detrás del español, ganó un lugar en la grilla de partida.

La sanción es de 5 posiciones en la grilla, por lo cual el piloto de Williams partirá desde el cajón número 14 en la carrera que se correrá este sábado. Esto le permite a Colapinto escalar una posición para partir noveno en un escenario donde los sobrepasos suelen ser complicados ya que es un circuito callejero con los paredones muy cerca.

Una vez en la fase final de la clasificación, el piloto de 23 años tuvo un fuerte bloqueo al llegar a la curva 15 en su primer intento y tuvo que ir a la escapatoria. Con los neumáticos dañados, solo pudo ser décimo en su segunda vuelta rápida.

"La Q3 está bien, además con los dos autos. Tuve unas vibraciones muy, muy fuertes después del bloqueo", comenzó Colapinto en Bakú.

"Fue una Q3 condicionada, pero al menos estar ahí en la lucha por los puntos mañana es bueno. Así que intentaremos trabajar para la carrera. Este fin de semana no me estoy sintiendo tan, tan cómodo, así que necesito hacer un esfuerzo esta noche. Pero es bueno estar nuevamente en la Q3 y en la lucha por los puntos para mañana", dijo.

Al ser consultado sobre si el incidente en la Q3 había sido por pasarse en la frenada, Colapinto explicó: "No, bloqueé la rueda delantera derecha y tuve un plano importante. Mi vuelta siguiente fue con unas vibraciones tremendas. Quizás tenga que ir al dentista después. Pero no, creo que fue una buena clasificación, hasta la Q3 estuvo bien. Y luego la Q3 no estuvo bien ejecutada. Bloqueé y después todo se complicó".

La incomodidad de Franco Colapinto

Sobre qué es lo que lo tiene incómodo al volante del monoplaza de Alpine en Azerbaiyán, el argentino indicó: "Creo que todos esos bloqueos y las frenadas han sido bastante irregulares este fin de semana. Primero, porque es un circuito callejero, pero luego, en un circuito en el que es tan importante frenar bien y mantener la velocidad, es complicado".

"Hay que recuperarse mañana. Creo que tenemos un buen auto de carrera, así que espero que podamos avanzar. Lo intentaremos y veremos qué sucede", finalizó.