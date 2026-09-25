Argentina ante Paraguay por el oro en Fútbol

La Selección Argentina y Paraguay se enfrentarán este viernes, desde las 15, en el Estadio Marcelo Bielsa por la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La Albiceleste viene de ganar agónicamente por 1-0 ante Perú mientras que la Albirroja se clasificó de la misma manera contra Chile, y ahora dirimirán al ganador de la medalla de oro luego de enfrentarse en la fase de grupos, donde los guaraníes se impusieron por 2-1.

La Albiceleste comenzó el torneo con el pie izquierdo justamente ante Paraguay. En el partido por la primera fecha del Grupo B Argentina comenzó ganando gracias al gol de Franco Domínguez, pero en el segundo tiempo Paraguay fue más y lo dio vuelta con los tantos de Junior Gamarra y Pedro Sarza, imponiéndose por 2-1 .

Luego, los dirigidos por Diego Placente se recuperaron venciendo 1-0 a Uruguay con otro tanto de Domínguez y en el cierre de la fase de grupos igualaron 1-1 con Venezuela con un tanto agónico de Ramiro Tulián, que le dio la clasificación a los argentinos por diferencia de gol. Por último, el pasado miércoles le ganaron 1-0 a Perú con un tanto de Santiago Espíndola a los 89 minutos de juego y de esta manera Argentina se aseguró una medalla en los Juegos Suramericanos.

Por su parte, tras el triunfo contra la Albiceleste, la Albirroja venció 2-0 a Venezuela y selló su pase a semfinales con una fecha de antelación, mientras que en el cierre del Grupo B igualó 1-1 ante Uruguay. Su rival en el mano a mano fue Chile, y con una definición muy similar a la de Argentina se metió en la definición: a segundos del pitazo final, Milan Freyres puso el 1-0 para que Paraguay sueñe con la medalla dorada.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Paraguay, por la final de los Juegos Suramericanos

Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas, Thiago Pérez; Joaquín Salas, Facundo Carrizo, Santiago Espíndola; Ian Subiabre, Franco Domínguez y Ramiro Tulián. DT: Diego Placente.

El posible once inicial de Paraguay vs. Selección Argentina, por la final de los Juegos Suramericanos

Leonardo Sosa; Mateo Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández, Kevin Amarilla; Junior Gamarra, Giovanni Gómez, Joaquín Bogarín, Pedro Zarza; Eduardo Delmás y José Buhring. DT: Antolín Alcaraz.