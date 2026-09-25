La Selección Argentina y Paraguay se enfrentarán este viernes, desde las 15, en el Estadio Marcelo Bielsa por la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La Albiceleste viene de ganar agónicamente por 1-0 ante Perú mientras que la Albirroja se clasificó de la misma manera contra Chile, y ahora dirimirán al ganador de la medalla de oro luego de enfrentarse en la fase de grupos, donde los guaraníes se impusieron por 2-1.
Argentina ante Paraguay por el oro en Fútbol
Argentina y Paraguay se enfrentarán este viernes, desde las 15, en el Estadio Marcelo Bielsa por la final de los Suramericanos Santa Fe 2026.
La Albiceleste comenzó el torneo con el pie izquierdo justamente ante Paraguay. En el partido por la primera fecha del Grupo B Argentina comenzó ganando gracias al gol de Franco Domínguez, pero en el segundo tiempo Paraguay fue más y lo dio vuelta con los tantos de Junior Gamarra y Pedro Sarza, imponiéndose por 2-1.
Luego, los dirigidos por Diego Placente se recuperaron venciendo 1-0 a Uruguay con otro tanto de Domínguez y en el cierre de la fase de grupos igualaron 1-1 con Venezuela con un tanto agónico de Ramiro Tulián, que le dio la clasificación a los argentinos por diferencia de gol. Por último, el pasado miércoles le ganaron 1-0 a Perú con un tanto de Santiago Espíndola a los 89 minutos de juego y de esta manera Argentina se aseguró una medalla en los Juegos Suramericanos.
Por su parte, tras el triunfo contra la Albiceleste, la Albirroja venció 2-0 a Venezuela y selló su pase a semfinales con una fecha de antelación, mientras que en el cierre del Grupo B igualó 1-1 ante Uruguay. Su rival en el mano a mano fue Chile, y con una definición muy similar a la de Argentina se metió en la definición: a segundos del pitazo final, Milan Freyres puso el 1-0 para que Paraguay sueñe con la medalla dorada.
La probable formación de la Selección Argentina vs. Paraguay, por la final de los Juegos Suramericanos
Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas, Thiago Pérez; Joaquín Salas, Facundo Carrizo, Santiago Espíndola; Ian Subiabre, Franco Domínguez y Ramiro Tulián. DT: Diego Placente.
El posible once inicial de Paraguay vs. Selección Argentina, por la final de los Juegos Suramericanos
Leonardo Sosa; Mateo Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández, Kevin Amarilla; Junior Gamarra, Giovanni Gómez, Joaquín Bogarín, Pedro Zarza; Eduardo Delmás y José Buhring. DT: Antolín Alcaraz.