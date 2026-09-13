El ecosistema de Mercado Libre aportó US$ 5.400 millones a la economía argentina

Un informe reveló que Mercado Libre generó más de US$ 5.400 millones en Argentina, representA el 1% del PBI del país. Mantuvo uno 126.500 puestos de trabajo.

La empresa líder en comercio electrónico, Mercado Libre, presentó Efecto MELI, el informe que dimensiona el impacto económico y social de su ecosistema en Argentina.

Durante 2025, la actividad vinculada a la plataforma generó más de US$ 5.400 millones en valor agregado, el 1% del PBI argentino, y sostuvo 126.500 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. Los resultados fueron presentados durante la segunda edición de Mercado Libre Experience, el encuentro de e-commerce más grande de la región, que reunió a más de 10.000 personas en La Rural, predio ferial de Buenos Aires. La jornada exhibió, a través de más de 40 charlas y cinco escenarios, las tendencias, herramientas e innovaciones que están transformando la manera en que los negocios venden, cobran, se financian, se promocionan y llegan a sus clientes.

En junio volvió a caer el número de empresas y ya son 31.342 menos desde que asumió Javier Milei

El informe Efecto MELI le pone números a la escala y profundidad que alcanzó el ecosistema de Mercado Libre y Mercado Pago, donde más de 3,5 millones de Pymes y emprendedores argentinos operaron durante 2025.

A su vez, casi 42.000 Pymes y emprendedores comenzaron a vender en Mercado Libre durante el año. Para el 67% de los vendedores, Mercado Libre fue su primera experiencia vendiendo por internet.

“Efecto MELI nos permite tomar dimensión del tamaño e impacto de nuestro ecosistema y, sobre todo, cómo nuestro crecimiento se traduce en oportunidades concretas para quienes venden, compran y trabajan con el ecosistema Mercado Libre. Para nosotros es a la vez un orgullo y una gran responsabilidad que nos impulsa a seguir mejorando. Y nada mejor que presentar estos números durante una nueva edición de Mercado Libre Experience, donde pudimos encontrarnos y compartir experiencias con muchos de los que son parte del ecosistema todos los días”, señaló Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina.

Más detalles para tener en cuenta

El informe también muestra cómo las herramientas de Mercado Libre y Mercado Pago contribuyen a transformar la forma en que los negocios compiten. En 2025, casi la mitad de las Pymes que venden en Mercado Libre utilizó herramientas de inteligencia artificial por primera vez.

Entre ellas, casi el 70% las utilizó para mejorar las imágenes de sus productos, el 20% para crear clips y videos y el 14% para analizar reseñas, reclamos y cancelaciones. Esta evolución también se refleja en la capacidad de los negocios para llegar más lejos. En 2025, más del 50% de las Pymes que venden en Mercado Libre llegó a una ciudad a la que antes no vendía, mientras que dos de cada tres envíos cruzaron al menos una frontera provincial. De esta manera, el ecosistema contribuye a conectar vendedores y compradores y a integrar mercados de todo el país.