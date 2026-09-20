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Argentina no pudo con Brasil en la final del Sudamericano

La Albiceleste perdió 3-0 ante Brasil en Río de Janeiro y terminó subcampeona. El paranaense Luciano Vicentín fue el máximo anotador argentino con 11 puntos.

20 de septiembre 2026 · 15:46hs
Argentina no pudo con Brasil en la final del Sudamericano

Argentina no pudo con Brasil en la final del Sudamericano

La Selección Argentina perdió este domingo 3-0 ante Brasil en la final del Sudamericano de vóley disputado en Río de Janeiro y terminó como subcampeona del certamen. El paranaense Luciano Vicentín fue el goleador argentino con 11 puntos, en una definición que tuvo parciales de 25-20, 25-23 y 25-20.

El seleccionado dirigido por Horacio Dileo no pudo repetir ante el conjunto local la actuación que le permitió llegar a la definición y debió conformarse con el segundo puesto. Brasil fue superior en los momentos decisivos y aprovechó especialmente su servicio, el ataque y el bloqueo para quedarse con el título.

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Para Vicentín, la final tuvo un protagonismo especial. El jugador nacido en Paraná fue el máximo anotador de Argentina con 11 puntos y volvió a ser una de las principales referencias ofensivas del equipo nacional.

Brasil sacó ventaja desde el comienzo

En el primer set, Brasil arrancó mejor y rápidamente consiguió diferencias de 8-2 y 13-8. Argentina encontró en Vicentín una de sus principales vías para intentar revertir el desarrollo y también consiguió crecer desde el saque.

La Selección llegó a acercarse 19-21, pero el conjunto brasileño volvió a imponerse en el tramo decisivo. Con un buen trabajo en bloqueo, cerró el parcial por 25-20 y se puso 1-0.

El segundo capítulo tuvo un desarrollo similar. Germán Gómez comenzó como titular, pero Brasil volvió a tomar ventaja desde el inicio y llegó a estar 6-2 arriba. Argentina intentó reaccionar y tuvo algunas buenas apariciones de Manuel Armoa, aunque el local mantuvo su eficacia desde el servicio y el ataque.

Brasil llegó a sacar cinco puntos de ventaja, 19-14, pero nuevamente Argentina reaccionó sobre el cierre. La Selección se acercó 19-21 y, posteriormente, una contra de Martínez dejó el marcador 21-22.

Sin embargo, Brasil no permitió la remontada. Adriano apareció en el cierre y el local se quedó con el segundo parcial por 25-23 para quedar a un set del título.

El tercer set y la definición

Para el tercer capítulo, Palonsky ocupó el lugar de opuesto y Argentina tuvo su mejor comienzo de la final. Por primera vez en el encuentro, la Selección consiguió ponerse arriba en el marcador, 8-6.

El conjunto local reaccionó de la mano de Darlan y Adriano y el partido volvió a quedar equilibrado. El punto a punto se mantuvo hasta la zona decisiva, donde Brasil volvió a encontrar respuestas para inclinar la balanza.

Darlan fue protagonista para que Brasil sacara ventaja de 21-18 y luego un ace de Adriano dejó al conjunto local a las puertas de la victoria. Finalmente, Brasil cerró el tercer set 25-20 y se consagró campeón del Sudamericano.

Argentina terminó así con la medalla de plata y ahora deberá buscar su clasificación a los Juegos Olímpicos de 2028 a través del Mundial 2027 o del ranking.

Además, el certamen dejó dos argentinos en el equipo ideal: Franco Massimino y Agustín Loser.

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