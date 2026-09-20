La Selección Argentina perdió este domingo 3-0 ante Brasil en la final del Sudamericano de vóley disputado en Río de Janeiro y terminó como subcampeona del certamen. El paranaense Luciano Vicentín fue el goleador argentino con 11 puntos, en una definición que tuvo parciales de 25-20, 25-23 y 25-20.
Argentina no pudo con Brasil en la final del Sudamericano
La Albiceleste perdió 3-0 ante Brasil en Río de Janeiro y terminó subcampeona. El paranaense Luciano Vicentín fue el máximo anotador argentino con 11 puntos.
El seleccionado dirigido por Horacio Dileo no pudo repetir ante el conjunto local la actuación que le permitió llegar a la definición y debió conformarse con el segundo puesto. Brasil fue superior en los momentos decisivos y aprovechó especialmente su servicio, el ataque y el bloqueo para quedarse con el título.
Para Vicentín, la final tuvo un protagonismo especial. El jugador nacido en Paraná fue el máximo anotador de Argentina con 11 puntos y volvió a ser una de las principales referencias ofensivas del equipo nacional.
Brasil sacó ventaja desde el comienzo
En el primer set, Brasil arrancó mejor y rápidamente consiguió diferencias de 8-2 y 13-8. Argentina encontró en Vicentín una de sus principales vías para intentar revertir el desarrollo y también consiguió crecer desde el saque.
La Selección llegó a acercarse 19-21, pero el conjunto brasileño volvió a imponerse en el tramo decisivo. Con un buen trabajo en bloqueo, cerró el parcial por 25-20 y se puso 1-0.
El segundo capítulo tuvo un desarrollo similar. Germán Gómez comenzó como titular, pero Brasil volvió a tomar ventaja desde el inicio y llegó a estar 6-2 arriba. Argentina intentó reaccionar y tuvo algunas buenas apariciones de Manuel Armoa, aunque el local mantuvo su eficacia desde el servicio y el ataque.
Brasil llegó a sacar cinco puntos de ventaja, 19-14, pero nuevamente Argentina reaccionó sobre el cierre. La Selección se acercó 19-21 y, posteriormente, una contra de Martínez dejó el marcador 21-22.
Sin embargo, Brasil no permitió la remontada. Adriano apareció en el cierre y el local se quedó con el segundo parcial por 25-23 para quedar a un set del título.
El tercer set y la definición
Para el tercer capítulo, Palonsky ocupó el lugar de opuesto y Argentina tuvo su mejor comienzo de la final. Por primera vez en el encuentro, la Selección consiguió ponerse arriba en el marcador, 8-6.
El conjunto local reaccionó de la mano de Darlan y Adriano y el partido volvió a quedar equilibrado. El punto a punto se mantuvo hasta la zona decisiva, donde Brasil volvió a encontrar respuestas para inclinar la balanza.
Darlan fue protagonista para que Brasil sacara ventaja de 21-18 y luego un ace de Adriano dejó al conjunto local a las puertas de la victoria. Finalmente, Brasil cerró el tercer set 25-20 y se consagró campeón del Sudamericano.
Argentina terminó así con la medalla de plata y ahora deberá buscar su clasificación a los Juegos Olímpicos de 2028 a través del Mundial 2027 o del ranking.
Además, el certamen dejó dos argentinos en el equipo ideal: Franco Massimino y Agustín Loser.