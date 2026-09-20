Boca aprovechó el hombre de más y derrotó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

El Xeneize dominó el clásico de principio a fin bajo un diluvio en cancha del Ciclón. Los goles del 2-0 fueron de Leandro Lozano y Miguel Merentiel.

San Lorenzo perdió 2-0 ante Boca en el Nuevo Gasómetro , por la décima fecha del Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena asumió el protagonismo desde el comienzo, mientras que el conjunto dirigido por Rubén Insúa se replegó y buscó aprovechar los espacios mediante contraataques. Goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel.

El clásico comenzó con Boca decidido a tomar el control de la pelota. A los cuatro minutos, Miguel Merentiel participó de una aproximación que terminó con un centro peligroso de Leandro Lozano. Santiago Ascacíbar estuvo cerca de conectar, pero José Devecchi consiguió controlar el envío.

San Lorenzo y Boca se miden en un clásico clave pensando en los playoffs y la tabla anual

San Lorenzo respondió rápidamente. A los siete minutos, Rodrigo Auzmendi ganó de cabeza luego de un centro desde el costado y su remate pasó cerca del poste defendido por Álvaro Montero.

El Xeneize volvió a generar peligro a los nueve minutos. Lautaro Blanco ejecutó un tiro de esquina y Lautaro Di Lollo apareció sin marca para conectar de cabeza, aunque el defensor no logró darle dirección al remate. A esa altura, Boca ya manejaba la posesión y buscaba progresar especialmente por los costados. San Lorenzo planteó una línea de cinco defensores y acumuló futbolistas en la zona central para intentar bloquear los caminos hacia Devecchi.

La lluvia, otro protagonista del clásico

El clima comenzó a convertirse en otro factor del partido. La lluvia apareció alrededor de los 10 minutos y fue ganando intensidad, hasta transformarse en un diluvio sobre el Nuevo Gasómetro.

A los 16 minutos, Boca tuvo una nueva oportunidad. Lautaro Blanco volvió a lanzar un centro peligroso y Ascacíbar logró conectar dentro del área chica, pero su disparo se fue por encima del travesaño. El Xeneize siguió buscando por las bandas y encontró espacios para lanzar centros. El equipo de Arruabarrena intentó aprovechar la presencia de Merentiel en el área, mientras el Ciclón permaneció replegado.

Boca y San Lorenzo igualan sin goles en el Nuevo Gasómetro.

A los 25 minutos llegó una de las intervenciones más importantes de la tarde. Leonel Flores envió un centro desde la derecha y Merentiel se anticipó a los centrales para conectar la pelota. Devecchi reaccionó rápidamente y despejó el peligro sobre su primer palo.

Un minuto más tarde, el delantero uruguayo tuvo otra ocasión muy clara. Merentiel quedó solo dentro del área e intentó definir por arriba del arquero de San Lorenzo, pero Devecchi leyó correctamente la jugada y atrapó el remate.

Expulsión para Insaurralde

El partido tuvo un cambio importante a los 30 minutos. Nazareno Arasa expulsó a Manuel Insaurralde por una entrada brusca con la plancha sobre la canillera de Santiago Ascacíbar. San Lorenzo quedó entonces con diez jugadores y debió modificar su planteo para sostener el empate. Boca, con superioridad numérica, tomó todavía más protagonismo y comenzó a instalarse cerca del área local.

Formación de San Lorenzo

José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Insúa.

Formación de Boca

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores; Miguel Ángel Merentiel y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.