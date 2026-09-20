Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca aprovechó el hombre de más y derrotó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

El Xeneize dominó el clásico de principio a fin bajo un diluvio en cancha del Ciclón. Los goles del 2-0 fueron de Leandro Lozano y Miguel Merentiel.

20 de septiembre 2026 · 15:25hs
Boca y San Lorenzo igualan sin goles en el Nuevo Gasómetro.

Boca y San Lorenzo igualan sin goles en el Nuevo Gasómetro.

San Lorenzo perdió 2-0 ante Boca en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha del Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena asumió el protagonismo desde el comienzo, mientras que el conjunto dirigido por Rubén Insúa se replegó y buscó aprovechar los espacios mediante contraataques. Goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel.

El clásico comenzó con Boca decidido a tomar el control de la pelota. A los cuatro minutos, Miguel Merentiel participó de una aproximación que terminó con un centro peligroso de Leandro Lozano. Santiago Ascacíbar estuvo cerca de conectar, pero José Devecchi consiguió controlar el envío.

Boca visita a San Lorenzo tras derrotar a San Pablo en Copa Sudamericana.

San Lorenzo y Boca se miden en un clásico clave pensando en los playoffs y la tabla anual

Buenas noticias para Boca: Ayrton Costa y Rodrigo Battaglia entrenaron a la par del grupo.

Buenas noticias para Boca: Ayrton Costa y Rodrigo Battaglia entrenaron a la par del grupo

San Lorenzo respondió rápidamente. A los siete minutos, Rodrigo Auzmendi ganó de cabeza luego de un centro desde el costado y su remate pasó cerca del poste defendido por Álvaro Montero.

El Xeneize volvió a generar peligro a los nueve minutos. Lautaro Blanco ejecutó un tiro de esquina y Lautaro Di Lollo apareció sin marca para conectar de cabeza, aunque el defensor no logró darle dirección al remate. A esa altura, Boca ya manejaba la posesión y buscaba progresar especialmente por los costados. San Lorenzo planteó una línea de cinco defensores y acumuló futbolistas en la zona central para intentar bloquear los caminos hacia Devecchi.

La lluvia, otro protagonista del clásico

El clima comenzó a convertirse en otro factor del partido. La lluvia apareció alrededor de los 10 minutos y fue ganando intensidad, hasta transformarse en un diluvio sobre el Nuevo Gasómetro.

A los 16 minutos, Boca tuvo una nueva oportunidad. Lautaro Blanco volvió a lanzar un centro peligroso y Ascacíbar logró conectar dentro del área chica, pero su disparo se fue por encima del travesaño. El Xeneize siguió buscando por las bandas y encontró espacios para lanzar centros. El equipo de Arruabarrena intentó aprovechar la presencia de Merentiel en el área, mientras el Ciclón permaneció replegado.

Boca y San Lorenzo igualan sin goles en el Nuevo Gasómetro.

Boca y San Lorenzo igualan sin goles en el Nuevo Gasómetro.

A los 25 minutos llegó una de las intervenciones más importantes de la tarde. Leonel Flores envió un centro desde la derecha y Merentiel se anticipó a los centrales para conectar la pelota. Devecchi reaccionó rápidamente y despejó el peligro sobre su primer palo.

Un minuto más tarde, el delantero uruguayo tuvo otra ocasión muy clara. Merentiel quedó solo dentro del área e intentó definir por arriba del arquero de San Lorenzo, pero Devecchi leyó correctamente la jugada y atrapó el remate.

Expulsión para Insaurralde

El partido tuvo un cambio importante a los 30 minutos. Nazareno Arasa expulsó a Manuel Insaurralde por una entrada brusca con la plancha sobre la canillera de Santiago Ascacíbar. San Lorenzo quedó entonces con diez jugadores y debió modificar su planteo para sostener el empate. Boca, con superioridad numérica, tomó todavía más protagonismo y comenzó a instalarse cerca del área local.

Formación de San Lorenzo

José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Insúa.

Formación de Boca

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores; Miguel Ángel Merentiel y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Boca San Lorenzo Lluvia Nuevo Gasómetro
Noticias relacionadas
Boca y San Pablo se enfrentan en Brasil por la Copa Sudamericana.

Boca lo aguantó en Brasil y se instaló en semifinales de la Copa Sudamericana

Boca ganó 1 a 0 de local.

Boca va por el pase a la semifinal ante San Pablo en Brasil

Rodrigo Bacidalupe debutó en Boca.

De El Ombú a la Primera de Boca: Rodrigo Bacidalupe cumplió el sueño de una familia entrerriana

Enner Valencia y su primer gol en Boca.

Boca Juniors venció a Central Córdoba y prolongó su invicto

Ver comentarios

Lo último

Detuvieron en Paraná a dos cabecillas de una banda que secuestraban choferes y robaban camiones

Detuvieron en Paraná a dos cabecillas de una banda que secuestraban choferes y robaban camiones

Triunfo de Argentina ante Colombia y medalla de plata para el vóley femenino

Triunfo de Argentina ante Colombia y medalla de plata para el vóley femenino

Argentina no pudo con Brasil en la final del Sudamericano

Argentina no pudo con Brasil en la final del Sudamericano

Ultimo Momento
Detuvieron en Paraná a dos cabecillas de una banda que secuestraban choferes y robaban camiones

Detuvieron en Paraná a dos cabecillas de una banda que secuestraban choferes y robaban camiones

Triunfo de Argentina ante Colombia y medalla de plata para el vóley femenino

Triunfo de Argentina ante Colombia y medalla de plata para el vóley femenino

Argentina no pudo con Brasil en la final del Sudamericano

Argentina no pudo con Brasil en la final del Sudamericano

Seguirá detenido en Entre Ríos el capo narco que intentó huir con 260 kilos de cocaína

Seguirá detenido en Entre Ríos el capo narco que intentó huir con 260 kilos de cocaína

Boca aprovechó el hombre de más y derrotó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

Boca aprovechó el hombre de más y derrotó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro

Policiales
Detuvieron en Paraná a dos cabecillas de una banda que secuestraban choferes y robaban camiones

Detuvieron en Paraná a dos cabecillas de una banda que secuestraban choferes y robaban camiones

Seguirá detenido en Entre Ríos el capo narco que intentó huir con 260 kilos de cocaína

Seguirá detenido en Entre Ríos el capo narco que intentó huir con 260 kilos de cocaína

Maltrato animal en Concordia: caballo era utilizado pra transportar hormigón

Maltrato animal en Concordia: caballo era utilizado pra transportar hormigón

Allanamientos en Concordia: dos personas detenidas, cocaína y más de 4 millones de pesos

Allanamientos en Concordia: dos personas detenidas, cocaína y más de 4 millones de pesos

Simuló su propio secuestro y le exigió $2 millones a su esposa: lo detuvieron en Paraná

Simuló su propio secuestro y le exigió $2 millones a su esposa: lo detuvieron en Paraná

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Entre Ríos: entró en vigencia el nuevo régimen ambiental

Entre Ríos: entró en vigencia el nuevo régimen ambiental

Entre Ríos fortalece la prevención de adicciones con proyectos surgidos desde las comunidades

Entre Ríos fortalece la prevención de adicciones con proyectos surgidos desde las comunidades

Anunciaron un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Anunciaron un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Carlos Sosa: Liderar es ayudar al que tiene que tomar decisiones bajo presión

Carlos Sosa: "Liderar es ayudar al que tiene que tomar decisiones bajo presión"

Concordia: más de 500 trabajadores perdieron sus empleos en el sector mercantil

Concordia: más de 500 trabajadores perdieron sus empleos en el sector mercantil

Dejanos tu comentario