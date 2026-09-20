Argentina derrotó 3-0 a Colombia con parciales de 25-17, 25-20 y 25-20. El conjunto Albiceleste estaba obligado a ganar para asegurar una medalla.

Triunfo de Argentina ante Colombia y medalla de plata para el vóley femenino

En un cierre con un marco espectacular en Newell´s, Argentina derrotó a Colombia por 3-0, con parciales de 25-17, 25-20 y 25-20, y se quedó con la medalla plateada en los Juegos Suramericanos en Rosario. Julieta Ruelli, máxima anotadora con 19 puntos.

En un duelo que estaban obligadas a ganar para asegurar una medalla, Las Panteras dominaron el desarrollo tanto en el primer y segundo parcial con un juego más sólido en ataque y bloqueo para adelantarse por 25-17 y 25-20, respectivamente.

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Si bien en el tercero Colombia fue protagonista en el comienzo, Argentina recuperó contundencia en su juego y terminó resolviendo el triunfo con tranquilidad por 25-20 para desatar el festejo de medalla en Rosario.

Triunfo de Argentina ante Colombia y medalla de plata para el vóley femenino

Triunfo de Argentina ante Colombia y medalla de plata para el vóley femenino

Chile, único invicto de la competencia se quedó con la medalla de oro, mientras que Colombia ganó el bronce. Desde el lunes 21 se jugará la competencia masculina hasta el viernes 25, también en Newell´s.

Argentina: Chiappero (3), Bednarek (11), Matich (6), Medina Sarmiento (1), Ruelli (19), Pérez (16), Caballero (L). Ingresaron: Cugno, Guerrico, Oldani (3), Da Dalt (3).