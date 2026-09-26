Argentina cerró Santa Fe 2026 con 293 medallas y en el segundo lugar del podio

Argentina consiguió 81 medallas de oro, 87 de plata y 125 de bronce en los Juegos Suramericanos. Brasil encabezó el medallero.

Los 13° Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegaron este sábado a su final y Argentina cerró su participación con una cosecha de 293 medallas, producto de 81 oros, 87 platas y 125 bronces, que le permitieron finalizar en el segundo puesto del medallero general, detrás de Brasil y por delante de Colombia.

La competencia se desarrolló entre el 12 y el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela , con la participación de 15 países. Más de 4.000 deportistas formaron parte de una edición que tuvo a la delegación argentina como anfitriona y que dejó actividad en una amplia variedad de disciplinas.

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Brasil terminó en lo más alto con 122 medallas doradas, mientras que Colombia ocupó el tercer lugar con 69. En cantidad total de preseas, Argentina alcanzó 293, Brasil 312 y Colombia 192.

Para el conjunto nacional, la actuación significó además un crecimiento respecto de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. En Paraguay, Argentina había conseguido 58 medallas de oro, 65 de plata y 74 de bronce, mientras que en Santa Fe elevó sus cifras a 81, 87 y 125, respectivamente. En total, pasó de 197 preseas a 293.

Un cierre dorado con Los Gladiadores

La última medalla dorada argentina de los Juegos tuvo como protagonistas a Los Gladiadores. El seleccionado masculino de handball igualó 27-27 ante Chile y se aseguró el primer puesto por diferencia de goles.

El empate le permitió al conjunto nacional cerrar el torneo en lo más alto, mientras que Chile obtuvo la medalla de plata y Brasil completó el podio.

También en la jornada final se definieron los torneos de waterpolo. Argentina perdió las dos finales ante Brasil: en la rama femenina fue 12-5, mientras que en la masculina el conjunto brasileño se impuso por 16-15.

De esta manera, la última jornada terminó de completar una actuación nacional que había tenido presencia en prácticamente todos los grandes escenarios de la competencia.

El oro que abrió el camino de Argentina

La primera medalla dorada argentina de Santa Fe 2026 llegó de la mano de Pascual Di Tella, quien se consagró campeón en sable individual de esgrima tras derrotar 15-12 al venezolano Eliecer Romero.

La esgrima terminaría siendo una de las disciplinas importantes para la delegación nacional. Además del título de Di Tella, Argentina consiguió los oros individuales de Augusto Servello, en florete, e Isabel Di Tella, en espada, y sumó títulos por equipos en sable masculino y femenino.

La natación también tuvo un comienzo destacado. Macarena Ceballos consiguió los títulos en 50, 100 y 200 metros pecho, mientras que Cecilia Dieleke ganó los 50 y 100 metros espalda. En esta última prueba, además, estableció un récord de los Juegos con un tiempo de 1m00s61.

Ceballos y Dieleke también integraron el relevo argentino 4x100 metros medley junto a Laila Chain y Andrea Berrino, que consiguió otra medalla dorada. A esa producción se sumó el oro de Malena Santillán en los 200 metros espalda.

La pileta también dejó otros resultados destacados para Argentina, entre ellos el bronce de Lucas Alba en los 800 metros libre, donde estableció un récord argentino.

Los seleccionados también dijeron presente

Los deportes colectivos aportaron una importante cantidad de medallas y tuvieron a Argentina como protagonista en varias de las definiciones.

Las Leonas se quedaron con el título del hockey sobre césped femenino después de vencer 5-0 a Chile en la final. Los Leones, por su parte, también superaron al seleccionado chileno, en este caso por 3-1, para quedarse con el oro masculino.

El rugby seven fue otra de las disciplinas que entregó títulos para Argentina. Las Yaguaretés se consagraron campeonas tras vencer a Colombia 33-5 en la final, mientras que Los Pumas 7 también alcanzaron la medalla dorada.

En el caso del sóftbol masculino, Argentina llegó hasta la final en el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel de Paraná y obtuvo la medalla de plata después de caer ante Venezuela por 4-1. Perú completó el podio.

El sóftbol de Argentina en el podio de los Juegos. Sebastián Benítez / UNo

La presencia argentina en Paraná también dejó otros resultados importantes, especialmente por la actuación de los deportistas entrerrianos que integraron diferentes seleccionados y equipos nacionales.

La gimnasia rompió una racha

La gimnasia artística fue otra de las disciplinas que dejó una de las historias destacadas de la delegación argentina.

El equipo femenino consiguió la medalla de oro en la competencia por conjuntos y terminó con una larga supremacía brasileña en esta prueba. Además, Julieta Lucas se consagró en el concurso completo individual.

La actuación de la gimnasia se sumó a una lista de resultados que permitió ampliar la producción argentina en diferentes deportes y que contribuyó al salto en el medallero respecto de la edición disputada cuatro años atrás.

Canotaje y atletismo, también con protagonismo

El canotaje tuvo una importante producción en la parte final de los Juegos. Argentina consiguió los títulos en las pruebas K4 500 metros femenina y masculina, mientras que Aramís Sánchez y Santiago Piedras se impusieron en el C2 500 metros.

En slalom, Manuel Tripano también alcanzó la medalla dorada en C1 paralelo.

El atletismo tuvo entre sus figuras a Micaela Levaggi, quien consiguió dos títulos, en los 1.500 y 5.000 metros. El relevo mixto 4x400 metros también consiguió el oro, con un registro de 3m16s93.

A lo largo del programa se sumaron además medallas en disciplinas como lucha, tiro, judo, ciclismo, pelota vasca, bowling, pentatlón moderno, wakeboard, racquetball y deportes electrónicos.

Una delegación de 658 atletas

Argentina llegó a Santa Fe 2026 con una delegación integrada por 658 deportistas, 346 varones y 312 mujeres.

La distribución de competencias permitió que representantes de distintas provincias y regiones del país tuvieran protagonismo en los escenarios de Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná.

La organización había planteado los Juegos como una competencia continental con tres ciudades sedes y una fuerte apuesta por el desarrollo de infraestructura deportiva y el legado para la región.

Para Argentina, además del resultado global, los Juegos significaron la posibilidad de competir como local ante los principales países del continente y de mostrar a una nueva generación de deportistas que busca proyectarse hacia los grandes acontecimientos internacionales.

El crecimiento respecto de Asunción

Uno de los datos que permite dimensionar la actuación argentina es la comparación con la edición anterior.

En Asunción 2022, la delegación nacional había finalizado tercera, detrás de Brasil y Colombia, con 58 medallas de oro, 65 de plata y 74 de bronce. En Santa Fe, cuatro años después, Argentina elevó la cosecha a 81 doradas, 87 plateadas y 125 de bronce.

El salto fue de 96 medallas en total y de 23 títulos más que en la edición paraguaya.

Brasil, sin embargo, volvió a terminar en la primera posición. El conjunto brasileño alcanzó 122 medallas de oro y 312 preseas en total, mientras que Colombia quedó tercero con 69 oros y 192 medallas.

Un lugar en la historia

Con Santa Fe 2026, Argentina también amplió su cosecha histórica en los Juegos Suramericanos. La página oficial de la competencia registra a Brasil, Colombia y Argentina como los tres países con mayor cantidad acumulada de medallas de oro desde el inicio de los Juegos.

Argentina fue protagonista de las primeras ediciones de la competencia y terminó en lo más alto durante las seis primeras realizaciones. Su último título general había sido en Buenos Aires 2006, cuando obtuvo 107 medallas de oro, 96 de plata y 93 de bronce.

Ahora, dos décadas después de aquella edición como local, el deporte argentino volvió a tener una importante actuación en casa.

Santa Fe 2026 llegó a su final con Brasil nuevamente en la cima, Argentina en el segundo lugar y Colombia completando el podio. Pero, más allá de la clasificación general, los Juegos dejaron una extensa lista de campeones, podios, récords y nuevas experiencias para una delegación que terminó con 293 medallas y 81 títulos, en una competencia que durante dos semanas convirtió a la provincia en uno de los grandes centros deportivos de Sudamérica.