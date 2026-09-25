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Vóleibol: Argentina perdió ante Chile y se quedó con la plata

La Selección masculina de vóleibol cayó 3-1 en la final disputada en Rosario. Germán Gómez fue el máximo anotador del partido, con 27 tantos.

25 de septiembre 2026 · 21:57hs
Vóleibol: Argentina perdió ante Chile y se quedó con la plata en los Suramericanos

Vóleibol: Argentina perdió ante Chile y se quedó con la plata en los Suramericanos

Argentina perdió este viernes ante Chile por 3-1 en la final del vóleibol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, disputada en Rosario, Santa Fe, y se quedó con la medalla de plata. La Selección nacional no pudo coronar su campaña con el oro y cerró el torneo como subcampeona.

El conjunto argentino comenzó el partido con una derrota por 25-20, pero reaccionó en el segundo set y se impuso 25-22 para igualar el encuentro.

El certamen de la Federación Entrerriana de Handball tendrá acción este domingo.

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Chile volvió a tomar el control en el tercer parcial, que ganó 25-20, y repitió el resultado en el cuarto set para cerrar la final y quedarse con la medalla de oro.

Uno de los puntos destacados de Argentina fue Germán Gómez, quien terminó como el máximo anotador de la final con 27 tantos, aunque no alcanzó para que el seleccionado nacional pudiera revertir la definición.

De esta manera, Argentina se quedó con la medalla de plata en los Juegos Suramericanos, mientras que Chile celebró el título en Rosario.

Vóleibol Argentina Chile Suramericanos
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