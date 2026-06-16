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Conociendo a Argelia: el primer rival de Argentina en el Mundial

La selección africana vuelve a una Copa del Mundo tras 12 años, liderada por Riyad Mahrez y con la ilusión de convertirse en una de las sorpresas.

16 de junio 2026 · 13:34hs
Conociendo a Argelia: el primer rival de Argentina en el Mundial.

Conociendo a Argelia: el primer rival de Argentina en el Mundial.

La Selección Argentina iniciará la defensa de su título mundial frente a un adversario que combina tradición, talento y una identidad futbolística consolidada. Argelia será el primer escollo de la Albiceleste en el Grupo J y llega al torneo con la ilusión de convertirse en una de las revelaciones de la competencia tras regresar a una Copa del Mundo luego de 12 años de ausencia.

Si bien la diferencia de jerarquía y experiencia coloca a Argentina como favorita en la previa, el conjunto dirigido por Vladimir Petkovic cuenta con futbolistas de nivel internacional y un estilo de juego capaz de incomodar a cualquier rival.

Desde 1934 hasta Qatar 2022, futbolistas nacidos en Entre Ríos dejaron una huella imborrable en los Mundiales y en la historia de la Selección Argentina.

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Una selección acostumbrada a desafiar a los poderosos

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Argelia construyó parte de su prestigio mundialista a partir de actuaciones memorables. Su episodio más recordado ocurrió en España 1982, cuando derrotó a Alemania Federal en una de las mayores sorpresas de la historia de los Mundiales. Sin embargo, aquel equipo quedó eliminado tras la polémica definición entre Alemania y Austria, un encuentro que pasó a la historia como el "Partido de la Vergüenza".

La selección africana volvió a participar en México 1986, aunque no logró superar la fase de grupos. Su mejor actuación llegó en Brasil 2014, donde alcanzó por primera vez los octavos de final y estuvo cerca de eliminar a Alemania, futura campeona del certamen.

Ese recorrido consolidó una identidad basada en el orden táctico, la disciplina defensiva y la capacidad para competir de igual a igual frente a selecciones de mayor poderío.

Mahrez lidera una generación renovada

El gran referente del equipo es Riyad Mahrez. El experimentado extremo, campeón de la Premier League y de la Champions League, continúa siendo la principal carta ofensiva de Argelia gracias a su talento para el uno contra uno y su capacidad para generar peligro en los metros finales.

A su alrededor aparecen nombres que representan la renovación del plantel, como Mohamed Amoura, un delantero explosivo y veloz, y Amine Gouiri, atacante con movilidad y capacidad para asociarse entre líneas. La convocatoria también refleja una fuerte influencia europea, con varios futbolistas formados en ligas de primer nivel.

Un estilo basado en el equilibrio y las transiciones

Desde la llegada de Vladimir Petkovic, Argelia evolucionó hacia una propuesta más equilibrada. El entrenador suele apostar por un esquema 4-2-3-1, con dos mediocampistas encargados de sostener el bloque defensivo y una línea ofensiva con libertad para atacar los espacios.

Aunque el equipo busca protagonismo con la posesión cuando el contexto lo permite, su principal fortaleza aparece en las transiciones rápidas. La velocidad de sus extremos y la calidad individual de Mahrez representan las armas más peligrosas para castigar a los rivales.

El desafío para la Scaloneta

Para la Selección argentina, el estreno exigirá concentración y paciencia. Argelia suele sentirse cómoda defendiendo en campo propio y esperando el momento indicado para contraatacar, por lo que la circulación rápida de balón y la capacidad para encontrar espacios serán aspectos fundamentales para romper su estructura.

Con el recuerdo fresco de su histórica consagración mundial, el equipo de Lionel Scaloni comenzará su camino con el objetivo de reafirmar su condición de candidato. Del otro lado estará una Argelia ambiciosa, con antecedentes de grandes batacazos y dispuesta a escribir una nueva página en su historia mundialista.

Mundial 2026 Argelia Selección Argentina
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