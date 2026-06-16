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Arranca la defensa del título: Argentina tiene su debut ante Argelia

Los selecccionados de Argentina y Argelia jugarán este martes desde las 22 en el Kansas City Stadium en el marco de la fecha 1 del Grupo J.

16 de junio 2026 · 11:37hs
La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026.

AFA

La Selección Argentina debuta en el Mundial 2026.

La Selección Argentina y Argelia jugarán este martes desde las 22 en el Kansas City Stadium en el marco de la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026. El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni pone primera en una nueva Copa Mundial de la FIFA en busca del bicampeonato, tras haberse consagrado en Qatar hace cuatro años. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

La Selección Argentina hará su estreno en el Mundial tras una compleja preparación por los problemas físicos de sus futbolistas. A Leonardo Balerdi, que fue baja de la convocatoria por lesión y reemplazado por Marcos Senesi, se le sumaron varios que no debieron abandonar la concentración pero que se perdieron los dos amistosos de preparación y entrenaron apartados durante los días previos. Lo positivo para Lionel Scaloni es que ya recuperó a casi todos, exceptuando a Nicolás Tagliafico que posee una lesión en el sóleo de la pierna izquierda y no será de la partida.

Scaloni habló en conferencia.

Scaloni habló antes del debut de Argentina en el Mundial 2026

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En los amistosos, que sirvieron como banco de pruebas para el entrenador, la Albiceleste consiguió dos victorias: 2 a 0 frente Honduras y una goleada 3 a 0 ante Islandia. El rendimiento del equipo fue de menos a más y terminó convenciendo en su presentación ante el combinado europeo.

Argelia, por su parte, afrontará su sexta Copa del Mundo y volverá tras ausentarse de las ediciones de 2018 y 2022. Con Riyad Mahrez como gran figura, los Zorros del Desierto buscarán dar el golpe a través de las trancisiones rápidas y la calidad técnica de sus atacantes, aspectos que sacaron a relucir en los dos amistosos previos frente a Países Bajos y Bolivia, que terminaron con victorias 1 a 0 y 4 a 0 respectivamente.

En los últimos días los dirigidos por Vladimir Petkovic sufrieron una pésima noticia. Ramy Bensebaini, defensor que milita en el Borussia Dortmund y uno de los estandartes del equipo, será baja para el duelo ante Argentina por una lesión en su tobillo izquierdo.

La probable formación de Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

La probable formación de Argelia vs. Argentina, por el Mundial 2026

Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 22.00
  • TV: TyC Sports y Telefe
  • Árbitro: Szymon Marciniak
  • Estadio: Kansas City Stadium

Argentina Argelia Mundial 2026
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