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Belghali no le teme a la Scaloneta: "Son un equipo como cualquier otro"

La Scaloneta iniciará su camino en el Mundial 2026 ante Argelia, rival que llega con confianza y una desafiante declaración de Rafik Belghali.

14 de junio 2026 · 14:33hs
Belghali no le teme a la Scaloneta: Son un equipo como cualquier otro.

Belghali no le teme a la Scaloneta: "Son un equipo como cualquier otro".

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Rafik Belghali, defensor de la selección de Argelia, encendió la previa del encuentro ante Argentina con declaraciones que no pasaron desapercibidas.

En una entrevista reciente, el futbolista argelino expresó plena confianza en las posibilidades de su equipo frente al vigente campeón del mundo. Belghali sostuvo que Argelia cuenta con las herramientas necesarias para competir de igual a igual y lograr un resultado favorable ante el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

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Mundial 2026: Belghali desafió a Argentina y aseguró que Argelia puede ganarle

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"Tenemos todas las capacidades para ganarle", afirmó el defensor al referirse al duelo que enfrentará a ambas selecciones en la fase inicial del certamen.

Además, el jugador relativizó la condición de favorito de la Albiceleste y aseguró que no existe temor dentro del plantel africano. "Son un equipo como cualquier otro", señaló, manteniendo una postura de respeto deportivo, aunque dejando en claro la confianza de su selección.

La confianza argelina se apoya en la experiencia internacional de varios de sus futbolistas, muchos de los cuales se desempeñan en ligas de alto nivel competitivo. Desde esa base, el conjunto africano buscará sostener una propuesta ambiciosa en la máxima cita del fútbol mundial.

En lo táctico, Argelia apostaría por una estrategia orientada a neutralizar el poderío individual de Argentina mediante una presión intensa, un sólido orden defensivo y rápidas transiciones ofensivas.

Del otro lado, el equipo de Scaloni llegará al torneo con el respaldo de haber conquistado el último Mundial y con una estructura consolidada que mantiene gran parte de la base campeona.

El enfrentamiento promete convertirse en uno de los encuentros más atractivos de la primera fase del Mundial 2026. La expectativa estará puesta en comprobar si la confianza expresada por Belghali puede trasladarse al campo de juego frente a una de las selecciones más fuertes del panorama internacional.

Scaloneta Mundial 2026 Argelia
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