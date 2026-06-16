Con un show de Messi, Argentina jugó como campeón y venció a Argelia

La Pulga tuvo una descomunal actuación en Kansas City para estrenarse de la mejor manera en su sexta Copa. Fue 3 a 0 para Argentina.

Lionel Messi abrió el marcador con un golazo.

Messi marcó tres goles para Argentina para ser el máximo goleador de los mundiales.

Qué partido del pibe de 38 años... Con un Lionel Messi brillante, la selección argentina estrenó su chapa de campeón del mundo con una victoria 3-0 ante Argelia con los tres goles convertidos por la máxima figura y emblema de la Albiceleste. De esta manera, quedó como líder del Grupo J en el Mundial 2026 a la espera de lo que suceda en el cruce entre Austria y Jordania de este miércoles a la madrugada.

El primer tiempo parecía darle un inicio perfecto a Messi en su sexto Mundial, pero le invalidaron un gol a los cuatro minutos por un correcto fuera de juego suyo. Instantes después, la Selección recibió un llamado de atención que no pasó por alto: le anularon un tanto a los africanos, también por offside. A partir de ahí, el bicampeón de América hizo respetar los rangos con un inspirado Leo, quien jugó uno de los mejores partidos con esta camiseta desde la final de Qatar 2022 .

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La paridad se rompió a los 16 minutos en los Estados Unidos con una genialidad entre Rodrigo De Paul y la Pulga. El volante del Inter Miami dio un pase desde atrás de mitad de cancha con varias piernas por delante y le dejó la pelota redonda al 10 en el último tercio. Allí, el mejor jugador del mundo encaró a la defensa rival, buscó el hueco y ensayó un zurdazo que venció las manos de Luca Zidane.

Argentina-Argelia Mundial 2 Lionel Messi abrió el marcador con un golazo. Prensa AFA

Ese festejo del capitán sucedió después del gol anulado a Tarifas Chaibi a los siete minutos. Esa acción fue un llamado de alerta para la Albiceleste, que recuperó el control del juego con rapidez, desempató la paridad y se acercó al arco de Zidane en diferentes oportunidades con Messi como conductor de cada ataque.

Minuto a minuto

¡Adicionaron seis minutos!

79 MINUTOS: ¡SALIÓ MESSI!

El 10 se retiró reemplazado por Nico Paz. También ingresó Otamendi por Cuti Romero.

75 MINUTOS: ¡TRIPLETE DE LIONEL MESSI!

¿Mbappé va a alcanzar a Klose? A respetar los rangos, muchachos. La Pulga sacudió un zurdazo desde la medialuna para meter la pelota contra el palo derecho de Zidane. De esta manera, llegó a 16 goles en Mundiales e igualó al emblemático delantero alemán como máximo artillero en Copas del Mundo.

68 minutos: Argelia mostró las garras

El elenco africano intentó llevar peligro con un tiro en la puerta del área que se fue cerca del palo derecho del Dibu Martínez.

65 minutos: fenomenal atajada de Zidane a Messi

Lo que está jugando Leo... El 10 recibió un pase en profundidad y encajó un zurdazo despejado por el arquero al córner.

59 MINUTOS: ¡GOL DE LIONEL MESSI!

El 10 aprovechó un rebote del arquero Zidane frente a un remate desde lejos de Alexis Mac Allister para convertir su doblete en los Estados Unidos.

54 minutos: doble modificación en Argentina

Nicolás González y Julián Álvarez por Thiago Almada y Lautaro Martínez.

53 MINUTOS: ¡TREMENDA ATAJADA DE ZIDANE!

El hijo de Zinedine sacó un excelente manotazo para impedir el grito de Lautaro Martínez.

50 minutos: Messi rompió el hielo del complemento

La Pulga buscó finalizar un ataque con un disparo desviado desde la puerta del área.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Un cambio en Argentina: Nahuel Molina por Gonzalo Montiel.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

49 minutos tiro al arco de Argentina

Alexis Mac Allister (Argentina) pateó al arco y la tiró afuera.

48 minutos: primera atajada del Dibu Martínez

El arquero controló un buscapié sin problemas en el área.

41 minutos: respondió Argentina

Thiago Almada se animó de lejos con un disparo elevado.

40 minutos: tímido intento de los africanos

Los Zorros del Desierto ensayaron un testazo en el área que se marchó muy desviado.

36 minutos: Argentina recarga energías con los arranques de Messi

Leo es el ideólogo de cada avance en la Albiceleste y se pone el equipo al hombro en los Estados Unidos.

26 minutos: pausa de hidratación en Kansas City

Ambos equipos reciben indicaciones de sus entrenadores antes de volver al partido.

16 MINUTOS: ¡GOLAZO DE LIONEL MESSI!

La Pulga recibió un pase de Rodrigo De Paul en el último tercio, encaró de frente al arco y sacudió un tremendo zurdazo que le venció las manos a Luca Zidane hasta incrustarse en un ángulo. No había mejor manera de estrenarse en su sexto Mundial.

Embed Respiramos todos: gol anulado para Argelia



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8 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ARGELIA!

Finalmente, la acción fue invalidada por offside de Chaibi a instancias del VAR.

Chaibi puso en ventaja a los africanos sobre Argentina, pero también fue ANULADO por fuera de juego.

7 MINUTOS: ¡GOL DE ARGELIA!

Tarifas Chaibi picó a la espalda de Montiel y definió al primer palo de Emiliano Martíne

4 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A LIONEL MESSI!

La Pulga recibió un pase de Lautaro Martínez y definió ante la salida de Luca Zidane, pero la jugada fue invalidada por un correcto fuera de juego del 10.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Formación de Argentina

Emiliano Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Formación de Argelia

Luca Zidane; Rafik Belghali, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi, Rayan Ait-Nouri; Tarifas Chaibi, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza; Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa. DT: Vladimir Petkovic