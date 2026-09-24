APB: Recreativo goleó a Patronato y se mantiene en la cima de la tabla

El Bochas venció 91 a 35 al Rojinegro en el inicio de la séptima semana de competencia del Torneo Clausura de la APB. Rowing derrotó 75 a 68 a Talleres.

Recreativo y Rowing capitalizaron la localía y celebraron una victoria en el inicio de la séptima semana de competencia del Torneo Clausura Orlando Chunga Butta de la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

En el estadio Antonio Zorzet el Bochas derrotó categóricamente a Patronato por un amplio 91 a 35. De esta manera, los dirigidos por Oscar Heiss alcanzaron a Sionista en lo más alto de las posiciones con puntaje ideal (seis victorias en idéntica cantidad de presentaciones).

Marcelo Gallardo debutó en Ecuador con una goleada en contra

Por su parte, Rowing logró su tercer triunfo en el torneo al derrotar en el estadio de la costanera baja a Talleres por 75 a 68. El éxito le permitió al Remero dar un paso importante en el campeonato.

Como sigue la actividad en la APB

La cartelera continuará este jueves en complejo Quico Basquet, escenario donde San Martín recibirá a Olimpia.

El sábado se disputarán dos historias. A partir de las 21 Talleres y Estudiantes jugarán en el estadio Raúl Bibi Gómez. A la misma hora Quique y Olimpia se medirán en el estadio Guillermo Gaya. Estos dos juegos se disputarán también en el marco de la Liga Provincial Masculina, categoría mayores.

Posiciones del Torneo Clausura

Sionista 12 (6-0)

Recreativo 12 (6-0)

Quique 9 (3-3)

Ciclista 8 (3-2)

Paracao 8 (2-4)

Estudiantes 7 (2-3)

Talleres 7 (2-3)

Rowing 7 (2-3)

Patronato 7 (1-5)

Olimpia 6 (2-2)

Unión 6 (1-4)

San Martín 4 (1-2)