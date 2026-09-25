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Colapinto largará décimo en el Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto argentino Franco Colapinto largará décimo en el circuito callejero de Bakú, mientras George Russell se aseguró la pole position en la Fórmula 1.

25 de septiembre 2026 · 10:49hs
Colapinto largará décimo en el Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto argentino Franco Colapinto largará en la décima posición el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú. La carrera principal, a 51 vueltas, se celebrará este sábado desde las 8, hora de Argentina, en el marco de la 15° fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Colapinto brilló en la Q2 con una vuelta memorable sobre el final que le permitió avanzar con lo justo a la Q3, pero un error en la tanda final le impidió firmar un giro rápido limpio. El argentino, que se fue de pista sobre el cierre de su vuelta veloz, debió realizar un segundo intento con neumáticos ya desgastados y quedó 10° con un tiempo de 1:44.963 que lo dejó a 0.397 de un sorprendente Carlos Sainz, que con su Williams comenzará 9° tras girar en 1:44.566.

Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11º en la segunda práctica del GP de Azerbaiyán.

Colapinto mejoró en Bakú y terminó 11º en la segunda práctica del GP de Azerbaiyán

El argentino buscará ratificar su buen presente en la temporada. (Foto Juan Iribarren)

Franco Colapinto confiado por seguir en la zona de puntos

La pole fue para George Russell

George Russell fue la gran estrella de la clasificación en el Gran Premio de Azerbaiyán: se quedó con la pole position en el circuito callejero de Bakú con un tiempo implacable. El de Mercedes giró en 1:42.526 y aventajó por casi un segundo (0.837) al segundo, Chares Leclerc (1:43.363).

Oscar Piastri de McLaren e Isack Hadjar de Red Bull Racing largarán en la segunda fila en una clasificación que tuvo una gran sorpresa: el líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, se accidentó en Q1 y no logró salir a pista para la Q2. Comenzará 16° en la carrera de este sábado.

Pierre Gasly, con su Alpine, fue 0.916 más rápido (1:44.047) que el único intento del argentino y saldrá desde la 7ª posición por delante de Max Verstappen (8° con 1:44.081).

Franco Colapinto Fórmula 1 George Russell
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