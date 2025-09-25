Uno Entre Rios | Ovación | Antonio Barijho

Antonio Barijho se recupera luego de haber sido internado por una descompensación

Antonio Barijho, entrenador de las inferiores de Boca, tuvo que ser sometido a una angioplastia para colocarle un stent.

25 de septiembre 2025 · 17:07hs
La salud de Antonio Barijho preocupó al Mundo Boca.

La salud de Antonio Barijho preocupó al Mundo Boca.

El exjugador de Boca y actual entrenador de las divisiones inferiores, Antonio Barijho, se recupera luego de haber sido internado por la descompensación que sufrió este miércoles. El Chipi fue sometido a una angioplastia, que es un procedimiento médico para abrir vasos sanguíneos estrechos o bloqueados.

Durante dicha intervención, al exdelantero le colocaron un stent, que sirve justamente para mejorar el flujo sanguíneo y prevenir futuras obstrucciones.

El ex futbolista continuará su recuperación en la Clínica Monte Grande de dicha localidad.

Por otra parte, el director técnico Miguel Ángel Russo aún no recibió el alta y no se sabe cuándo regresará a los entrenamientos, que actualmente están a cargo de su principal ayudante, Claudio Úbeda.

