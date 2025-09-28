Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

El Verdolaga derrotó 1 a 0 a Los Andes en condición de visitante. El sábado se medirá con Patronato en Caballito.

Ferro celebró este domingo una victoria que le permitió evitar el descenso de categoría. Superó 1 a 0 a Los Andes, en condición de visitante, por la 33° fecha de la Primera Nacional, Zona A. En la siguiente jornada enfrentará a Patronato.

El Verdolaga edificó el importantísimo triunfo edificado en el estadio Eduardo Gallardón gracias al gol anotado a los 10 minutos por Lautaro Parisi. Con este éxito, los dirigidos por Sergio Rondina se distanciaron a cinco puntos de Alvarado de Mar del Plata cuando restan tres en juego.

El próximo sábado Ferro recibirá al Rojinegro de barrio Villa Sarmiento en el estadio arquitecto Ricardo Etcheverry, ubicado en el barrio porteño de Caballito.

Finalista de la Primera Nacional

Deportivo Madryn se transformó en el primer finalista del campeonato de la Primera Nacional. Aseguró el primer puesto de la Zona A al derrotar como local a Arsenal por 2 a 1. Este resultado marco el descenso del conjunto de Sarandí.

Por otro lado, Güemes de Santiago del Estero aseguró su continuidad en la divisional al derrotar 1 a 0 a San Miguel. Por su parte, Colegiales sorprendió a Deportivo Maipú al derrotarlo 2 a 1. El elenco de Munro tiene chances matemáticas de avanzar al Reducido que brindará el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Además, Alvarado de Mar del Plata y All Boys igualaron 0 a 0.