Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

El Verdolaga derrotó 1 a 0 a Los Andes en condición de visitante. El sábado se medirá con Patronato en Caballito.

28 de septiembre 2025 · 20:29hs
Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Ferro celebró este domingo una victoria que le permitió evitar el descenso de categoría. Superó 1 a 0 a Los Andes, en condición de visitante, por la 33° fecha de la Primera Nacional, Zona A. En la siguiente jornada enfrentará a Patronato.

El Verdolaga edificó el importantísimo triunfo edificado en el estadio Eduardo Gallardón gracias al gol anotado a los 10 minutos por Lautaro Parisi. Con este éxito, los dirigidos por Sergio Rondina se distanciaron a cinco puntos de Alvarado de Mar del Plata cuando restan tres en juego.

Patronato está invicto en el Torneo Clausura de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: Patronato goleó a Los Toritos y es el nuevo líder

Patronato ya tiene su lugar en el Reducido.

Patronato empató con Almagro y se clasificó al Reducido

El próximo sábado Ferro recibirá al Rojinegro de barrio Villa Sarmiento en el estadio arquitecto Ricardo Etcheverry, ubicado en el barrio porteño de Caballito.

Finalista de la Primera Nacional

Deportivo Madryn se transformó en el primer finalista del campeonato de la Primera Nacional. Aseguró el primer puesto de la Zona A al derrotar como local a Arsenal por 2 a 1. Este resultado marco el descenso del conjunto de Sarandí.

Por otro lado, Güemes de Santiago del Estero aseguró su continuidad en la divisional al derrotar 1 a 0 a San Miguel. Por su parte, Colegiales sorprendió a Deportivo Maipú al derrotarlo 2 a 1. El elenco de Munro tiene chances matemáticas de avanzar al Reducido que brindará el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Además, Alvarado de Mar del Plata y All Boys igualaron 0 a 0.

Patronato Ferro Primera Nacional
Noticias relacionadas
Patronato registra 11 jornadas seguidas sumando unidades en el estadio Grella. 

Patronato va por la victoria para clasificar al Reducido

Valentín Pereyra recupera su lugar en el mediocampo.

La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

¿como le fue a patronato con maximiliano macheroni de arbitro?

¿Cómo le fue a Patronato con Maximiliano Macheroni de árbitro?

José Lenardón, uno de los históricos jugadores de la APB, es un referente de Patronato.

APB: Patronato y Echagüe abren la séptima fecha del Torneo Clausura

Ver comentarios

Lo último

Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

Ultimo Momento
Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

Javier Milei recorrerá 10 provincias en el cierre de campaña, entre las cuáles estará Entre Ríos

Javier Milei recorrerá 10 provincias en el cierre de campaña, entre las cuáles estará Entre Ríos

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Policiales
Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Concordia: hospitalizaron a un hombre apuñalado

Concordia: hospitalizaron a un hombre apuñalado

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Ovación
El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

Racing e Independiente no se sacaron ventajas en el clásico de Avellaneda

Racing e Independiente no se sacaron ventajas en el clásico de Avellaneda

Dueño de casa y de la pista: Mariano Werner ganó en Paraná

Dueño de casa y de la pista: Mariano Werner ganó en Paraná

Paraná vibró con la segunda fecha del Enduro Triple Corona La Kava

Paraná vibró con la segunda fecha del Enduro Triple Corona La Kava

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

La provincia
Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Oscar Basa: un referente turístico de Paraná y la región

Oscar Basa: un referente turístico de Paraná y la región

Valentina Cottonaro: la cerámica como un emprendimiento

Valentina Cottonaro: la cerámica como un emprendimiento

Boleta Única de Papel para renovar bancas en el Congreso

Boleta Única de Papel para renovar bancas en el Congreso

Gualeguaychú: marcha, flores al río y pedido de justicia para Lara, Brenda y Morena

Gualeguaychú: marcha, flores al río y pedido de justicia para Lara, Brenda y Morena

Dejanos tu comentario