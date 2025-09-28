Racing e Independiente no se sacaron diferencias en el clásico de Avellaneda. El equipo de Gustavo Costas intentó imponer condiciones en la primera etapa, pero el Rojo reaccionó y supo contrarrestar la propuesta de la Academia. En el complemento, los de Quinteros jugaron mejor y tuvieron las acciones más claras para llevarse la victoria. La más concreta fue la última, cuando Galdames quedó frente a frente con Cambeses, pero terminó la escena con un remate desviado. Todos se fueron con bronca en Avellaneda.
Racing e Independiente no se sacaron ventajas en el clásico de Avellaneda
Racing e Independiente igualaron 0 a 0 en el Cilindro. Los de Costas jugaron mejor en el primer tiempo, pero los de Quinteros tuvieron el triunfo en el final.
28 de septiembre 2025 · 17:27hs
Formación de Racing Club
Titulares
- (25) Facundo Cambeses
- (15) Gastón Martirena
- (18) Franco Pardo
- (23) Nazareno Colombo
- (27) Gabriel Rojas
- (36) Bruno Zuculini
- (13) Santiago Sosa
- (32) Agustín Almendra
- (7) Duván Vergara
- (9) Adrián Martínez
- (17) Tomás Conechny
Suplentes
- (21) Gabriel Arias
- (2) Agustín García Basso
- (3) Marco Di Césare
- (19) Ignacio Rodríguez
- (34) Facundo Mura
- (35) Santiago Quirós
- (8) Alan Forneris
- (16) Martín Barrios
- (24) Adrián Fernández
- (26) Richard Sánchez
- (22) Elías Torres
- (77) Adrián Balboa
Entrenador: Gustavo Costas
15:15
Formación de Independiente
Titulares
- (33) Rodrigo Rey
- (4) Federico Vera
- (26) Kevin Lomónaco
- (6) Nicolás Freire
- (22) Facundo Zabala
- (5) Felipe Loyola
- (20) Rodrigo Fernández Cedrés
- (7) Santiago Montiel
- (10) Luciano Cabral
- (19) Matías Abaldo
- (25) Ignacio Pussetto
Suplentes
- (1) Joaquín Blázquez
- (3) Milton Valenzuela
- (29) Leonardo Godoy
- (31) Gonzalo Bordón
- (32) Franco Paredes
- (8) Pablo Galdames
- (11) Federico Mancuello
- (23) Iván Marcone
- (9) Gabriel Ávalos
- (17) Walter Mazzantti
- (27) Diego Tarzia
- (28) Enzo Taborda
Entrenador: Gustavo Quinteros
15:00
