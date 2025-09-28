Uno Entre Rios | Ovación | Independiente

Racing e Independiente no se sacaron ventajas en el clásico de Avellaneda

Racing e Independiente igualaron 0 a 0 en el Cilindro. Los de Costas jugaron mejor en el primer tiempo, pero los de Quinteros tuvieron el triunfo en el final.

28 de septiembre 2025 · 17:27hs
Racing e Indepediente jugaron clásico entretenido.

Racing e Indepediente jugaron clásico entretenido.

Racing e Independiente no se sacaron diferencias en el clásico de Avellaneda. El equipo de Gustavo Costas intentó imponer condiciones en la primera etapa, pero el Rojo reaccionó y supo contrarrestar la propuesta de la Academia. En el complemento, los de Quinteros jugaron mejor y tuvieron las acciones más claras para llevarse la victoria. La más concreta fue la última, cuando Galdames quedó frente a frente con Cambeses, pero terminó la escena con un remate desviado. Todos se fueron con bronca en Avellaneda.

Formación de Racing Club

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

Independiente empató ante San Lorenzo sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Independiente empató ante San Lorenzo y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Titulares

  • (25) Facundo Cambeses
  • (15) Gastón Martirena
  • (18) Franco Pardo
  • (23) Nazareno Colombo
  • (27) Gabriel Rojas
  • (36) Bruno Zuculini
  • (13) Santiago Sosa
  • (32) Agustín Almendra
  • (7) Duván Vergara
  • (9) Adrián Martínez
  • (17) Tomás Conechny

Suplentes

  • (21) Gabriel Arias
  • (2) Agustín García Basso
  • (3) Marco Di Césare
  • (19) Ignacio Rodríguez
  • (34) Facundo Mura
  • (35) Santiago Quirós
  • (8) Alan Forneris
  • (16) Martín Barrios
  • (24) Adrián Fernández
  • (26) Richard Sánchez
  • (22) Elías Torres
  • (77) Adrián Balboa

Entrenador: Gustavo Costas

15:15

Formación de Independiente

Titulares

  • (33) Rodrigo Rey
  • (4) Federico Vera
  • (26) Kevin Lomónaco
  • (6) Nicolás Freire
  • (22) Facundo Zabala
  • (5) Felipe Loyola
  • (20) Rodrigo Fernández Cedrés
  • (7) Santiago Montiel
  • (10) Luciano Cabral
  • (19) Matías Abaldo
  • (25) Ignacio Pussetto

Suplentes

  • (1) Joaquín Blázquez
  • (3) Milton Valenzuela
  • (29) Leonardo Godoy
  • (31) Gonzalo Bordón
  • (32) Franco Paredes
  • (8) Pablo Galdames
  • (11) Federico Mancuello
  • (23) Iván Marcone
  • (9) Gabriel Ávalos
  • (17) Walter Mazzantti
  • (27) Diego Tarzia
  • (28) Enzo Taborda

Entrenador: Gustavo Quinteros

15:00

Posible formación de Racing Club

Titulares

  • (25) Facundo Cambeses
  • (15) Gastón Martirena
  • (18) Franco Pardo
  • (23) Nazareno Colombo
  • (27) Gabriel Rojas
  • (36) Bruno Zuculini
  • (13) Santiago Sosa
  • (32) Agustín Almendra
  • (7) Duván Vergara
  • (9) Adrián Martínez
  • (17) Tomás Conechny

Suplentes

  • (21) Gabriel Arias
  • (2) Agustín García Basso
  • (3) Marco Di Césare
  • (19) Ignacio Rodríguez
  • (34) Facundo Mura
  • (35) Santiago Quirós
  • (8) Alan Forneris
  • (16) Martín Barrios
  • (24) Adrián Fernández
  • (26) Richard Sánchez
  • (22) Elías Torres
  • (77) Adrián Balboa

Entrenador: Gustavo Costas

Independiente Racing Avellaneda
Noticias relacionadas
antes de recibir a patronato ferro gano y se salvo del descenso

Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Por diferencia de gol, Estudiantes Negro es el líder de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas. 

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

El Campeonato Regional definió los clasificados al Nacional.

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

River perdió de local ante Riestra.

Tras quedar afuera de la Copa, River perdió con Deportivo Riestra en el Monumental

Ver comentarios

Lo último

Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

Ultimo Momento
Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

Javier Milei recorrerá 10 provincias en el cierre de campaña, entre las cuáles estará Entre Ríos

Javier Milei recorrerá 10 provincias en el cierre de campaña, entre las cuáles estará Entre Ríos

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Policiales
Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Concordia: hospitalizaron a un hombre apuñalado

Concordia: hospitalizaron a un hombre apuñalado

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Ovación
El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

Racing e Independiente no se sacaron ventajas en el clásico de Avellaneda

Racing e Independiente no se sacaron ventajas en el clásico de Avellaneda

Dueño de casa y de la pista: Mariano Werner ganó en Paraná

Dueño de casa y de la pista: Mariano Werner ganó en Paraná

Paraná vibró con la segunda fecha del Enduro Triple Corona La Kava

Paraná vibró con la segunda fecha del Enduro Triple Corona La Kava

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

La provincia
Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Oscar Basa: un referente turístico de Paraná y la región

Oscar Basa: un referente turístico de Paraná y la región

Valentina Cottonaro: la cerámica como un emprendimiento

Valentina Cottonaro: la cerámica como un emprendimiento

Boleta Única de Papel para renovar bancas en el Congreso

Boleta Única de Papel para renovar bancas en el Congreso

Gualeguaychú: marcha, flores al río y pedido de justicia para Lara, Brenda y Morena

Gualeguaychú: marcha, flores al río y pedido de justicia para Lara, Brenda y Morena

Dejanos tu comentario