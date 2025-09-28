Uno Entre Rios | Policiales | Arma

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Dos hombres fueron demorados en Paraná tras hallarse una réplica de arma de fuego entre sus pertenencias.

28 de septiembre 2025 · 19:18hs
Durante la mañana de este domingo, personal policial de la Guardia Especial y de la Comisaría Decimosegunda de Paraná demoró a dos hombres que se encontraban en actitud sospechosa mientras circulaban por la intersección de las calles Celia Torra y Garcilazo.

Según informaron fuentes policiales, al proceder con la identificación y realizar un palpado preventivo, los efectivos encontraron entre las prendas de uno de los individuos una réplica de arma de fuego.

Demorados

Ante esta situación, se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso que ambos sujetos fueran correctamente identificados y que el objeto hallado fuera secuestrado. Hasta el momento no se registraron antecedentes penales en ninguno de los demorados, aunque se continúa con la investigación para determinar si estuvieron implicados en otros hechos delictivos.

