CEF se consagró campeón del Súper 12 de sóftbol

CEF abrió la temporada con el pie derecho se quedó con el torneo que organiza tras vencer a Talleres en la final.

28 de septiembre 2025 · 21:04hs
CEF festejó en su diamante.

gentileza CEF Sóftbol

CEF festejó en su diamante.

El equipo masculino del CEF arrancó la temporada de la mejor manera al quedarse con el título del Súper 12 de sóftbol, disputado este fin de semana. Con un gran nivel colectivo y rendimientos destacados en lo individual, el conjunto del barrio Mercantil se impuso en la competencia y celebró el primer logro del año.

En el podio final, CEF se quedó con el primer puesto, seguido por Talleres en la segunda ubicación y la selección argentina U18 en el tercer lugar.

Argentina ganó en su debut.

Argentina le ganó a Cuba en su estreno en el Mundial Sub 20 de Chile

Huracán fue visitante en Mendoza.

Huracán empató sin goles en su visita a Independiente Rivadavia

Además, se entregaron distinciones individuales en CEF

Jugador Mas Valioso: Juan Cruz Zara

Mejor lanzador: Nahuel Sáenz

Mejor bateador: Choco Muñoz

Desde la institución del barrio Mercantil agradecieron el acompañamiento de árbitros, planilleros y familias durante el torneo, y remarcaron que la temporada recién comienza, por lo que invitaron a todos los seguidores a acompañar al equipo en los próximos compromisos.

Con este título, CEF no solo sumó confianza para lo que viene, sino que también reafirmó su protagonismo en la disciplina.

