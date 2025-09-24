¿Cómo le fue a Patronato con Maximiliano Macheroni de árbitro?

Dirigió a Patronato en tres oportunidades. El domingo estará presente en el Grella en el juego que el Rojinegro disputará ante Almagro.

Patronato cerrará este domingo su participación como local en la fase regular del campeonato de la Primera Nacional. Desde las 15.30 el Rojinegro recibirá en el estadio Grella a Almagro en un juego válido a la 33° fecha, Zona A. Esta historia será arbitrada por Maximiliano Macheroni.

El colegiado rosarino estará secundado por los jueces asistentes Marcelo Bistocco y Juan Viglietti. Mientras que el cuarto árbitro será Leandro Villanueva.

Los antecedentes con Patronato y Almagro

Maximiliano Macheroni dirigió al elenco de barrio Villa Sarmiento en tres oportunidades, todos en la capital entrerriana. El Santo celebró dos victorias y empató el restante juego.

A continuación, el detalle de los cotejos que disputó Patronato bajo el arbitraje de Maximiliano Macheroni:

11 de agosto de 2024: Patronato 1 – Gimnasia (Jujuy) 0

19 de mayo de 2025: Patronato 2 – San Miguel 1

22 de junio de 2025: Patronato 1 – Güemes 1

Por su parte, el juez impartió justicia en dos juegos que tuvo como animador a Almagro. El detalle es el siguiente:

8 de febrero de 2025: Almagro 0 – San Martín (Tucumán) 0

10 de mayo de 2025: Almagro 1 – Los Andes 0

Programa de la 33° fecha de la Primera Nacional, Zona A

Viernes

22: Gimnasia y Tiro (Salta) – Atlanta

Árbitro: Bruno Amiconi

Sábado

19: Tristán Suarez – Racing (Cba.)

Árbitro: Diego Ceballos

Domingo

15.30: Alvarado – All Boys

Árbitro: Bryan Ferreyra

15.30: Los Andes – Ferro

Árbitro: Pablo Giménez

15.30: Patronato – Almagro

Árbitro: Maximiliano Macheroni

15.30: Güemes – San Miguel

Árbitro: Gastón Monson Brizuela

15.30: Dep. Madryn – Arsenal

Árbitro: Nahuel Viñas

16.30: Dep. Maipú – Colegiales

Árbitro: Fabrizio Llobet

20.30 (TV): San Martin – Quilmes

Árbitro: Lucas Cavallero