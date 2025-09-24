Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

¿Cómo le fue a Patronato con Maximiliano Macheroni de árbitro?

Dirigió a Patronato en tres oportunidades. El domingo estará presente en el Grella en el juego que el Rojinegro disputará ante Almagro.

24 de septiembre 2025 · 10:39hs
¿Cómo le fue a Patronato con Maximiliano Macheroni de árbitro?

Patronato cerrará este domingo su participación como local en la fase regular del campeonato de la Primera Nacional. Desde las 15.30 el Rojinegro recibirá en el estadio Grella a Almagro en un juego válido a la 33° fecha, Zona A. Esta historia será arbitrada por Maximiliano Macheroni.

El colegiado rosarino estará secundado por los jueces asistentes Marcelo Bistocco y Juan Viglietti. Mientras que el cuarto árbitro será Leandro Villanueva.

José Lenardón, uno de los históricos jugadores de la APB, es un referente de Patronato.

APB: Patronato y Echagüe abren la séptima fecha del Torneo Clausura

Gabriel Díaz es una de las figuras de Patronato en la temporada 2025.

¿Destino europeo para Gabriel Díaz?

Los antecedentes con Patronato y Almagro

Maximiliano Macheroni dirigió al elenco de barrio Villa Sarmiento en tres oportunidades, todos en la capital entrerriana. El Santo celebró dos victorias y empató el restante juego.

A continuación, el detalle de los cotejos que disputó Patronato bajo el arbitraje de Maximiliano Macheroni:

11 de agosto de 2024: Patronato 1 – Gimnasia (Jujuy) 0

19 de mayo de 2025: Patronato 2 – San Miguel 1

22 de junio de 2025: Patronato 1 – Güemes 1

Por su parte, el juez impartió justicia en dos juegos que tuvo como animador a Almagro. El detalle es el siguiente:

8 de febrero de 2025: Almagro 0 – San Martín (Tucumán) 0

10 de mayo de 2025: Almagro 1 – Los Andes 0

Programa de la 33° fecha de la Primera Nacional, Zona A

Viernes

22: Gimnasia y Tiro (Salta) – Atlanta

Árbitro: Bruno Amiconi

Sábado

19: Tristán Suarez – Racing (Cba.)

Árbitro: Diego Ceballos

Domingo

15.30: Alvarado – All Boys

Árbitro: Bryan Ferreyra

15.30: Los Andes – Ferro

Árbitro: Pablo Giménez

15.30: Patronato – Almagro

Árbitro: Maximiliano Macheroni

15.30: Güemes – San Miguel

Árbitro: Gastón Monson Brizuela

15.30: Dep. Madryn – Arsenal

Árbitro: Nahuel Viñas

16.30: Dep. Maipú – Colegiales

Árbitro: Fabrizio Llobet

20.30 (TV): San Martin – Quilmes

Árbitro: Lucas Cavallero

Patronato Almagro Primera Nacional
Noticias relacionadas
Patronato necesita sumar, al menos una unidad, para clasificar al Reducido. 

Se modificó el horario del próximo encuentro de Patronato

¿como quedo posicionado patronato tras el empate ante san miguel?

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante San Miguel?

Patronato y San Miguel no se sacaron ventajas.

Patronato igualó sin goles ante San Miguel como visitante y se aferra el Reducido

Patronato superó 2 a 1 a San Miguel en el encuentro disputado en el Grella en el marco de la primera rueda. 

Patronato quiere conquistar la batalla de Los Polvornines

Ver comentarios

Lo último

Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

La candidata de LLA en Río Negro recibió un préstamo irregular del banco Nación

La candidata de LLA en Río Negro recibió un préstamo irregular del banco Nación

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Ultimo Momento
Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

La candidata de LLA en Río Negro recibió un préstamo irregular del banco Nación

La candidata de LLA en Río Negro recibió un préstamo irregular del banco Nación

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Bólido iluminó el cielo de Entre Ríos y la región: de qué se trató

Bólido iluminó el cielo de Entre Ríos y la región: de qué se trató

SUNSET FSTVL: la música electrónica internacional llega a las playas del Thompson

SUNSET FSTVL: la música electrónica internacional llega a las playas del Thompson

Policiales
Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Ovación
La entrerriana Cielo Martínez vende empanadas para participar en un torneo de ajedrez

La entrerriana Cielo Martínez vende empanadas para participar en un torneo de ajedrez

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

El entrerriano Joaquín Piñeyro, citado por primera vez a la Reserva de Boca Juniors

El entrerriano Joaquín Piñeyro, citado por primera vez a la Reserva de Boca Juniors

Racing venció a Vélez y es el primer semifinalista de la Copa Libertadores

Racing venció a Vélez y es el primer semifinalista de la Copa Libertadores

Ganar, un objeto de consumo, el libro que debate la histeria resultadista

"Ganar, un objeto de consumo", el libro que debate la histeria resultadista

La provincia
Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

Bólido iluminó el cielo de Entre Ríos y la región: de qué se trató

Bólido iluminó el cielo de Entre Ríos y la región: de qué se trató

Martín Tactagi habló sobre la muerte de su hija: Acá estamos, levantándonos a la vida nuevamente

Martín Tactagi habló sobre la muerte de su hija: "Acá estamos, levantándonos a la vida nuevamente"

Entre Ríos: miércoles con temperaturas máximas de 25 grados

Entre Ríos: miércoles con temperaturas máximas de 25 grados

De un aula a un emblema: la historia de la bandera de Santa Elena, nacida en una escuela humilde a orillas del Paraná

De un aula a un emblema: la historia de la bandera de Santa Elena, nacida en una escuela humilde a orillas del Paraná

Dejanos tu comentario