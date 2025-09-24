Patronato cerrará este domingo su participación como local en la fase regular del campeonato de la Primera Nacional. Desde las 15.30 el Rojinegro recibirá en el estadio Grella a Almagro en un juego válido a la 33° fecha, Zona A. Esta historia será arbitrada por Maximiliano Macheroni.
¿Cómo le fue a Patronato con Maximiliano Macheroni de árbitro?
Dirigió a Patronato en tres oportunidades. El domingo estará presente en el Grella en el juego que el Rojinegro disputará ante Almagro.
El colegiado rosarino estará secundado por los jueces asistentes Marcelo Bistocco y Juan Viglietti. Mientras que el cuarto árbitro será Leandro Villanueva.
Los antecedentes con Patronato y Almagro
Maximiliano Macheroni dirigió al elenco de barrio Villa Sarmiento en tres oportunidades, todos en la capital entrerriana. El Santo celebró dos victorias y empató el restante juego.
A continuación, el detalle de los cotejos que disputó Patronato bajo el arbitraje de Maximiliano Macheroni:
11 de agosto de 2024: Patronato 1 – Gimnasia (Jujuy) 0
19 de mayo de 2025: Patronato 2 – San Miguel 1
22 de junio de 2025: Patronato 1 – Güemes 1
Por su parte, el juez impartió justicia en dos juegos que tuvo como animador a Almagro. El detalle es el siguiente:
8 de febrero de 2025: Almagro 0 – San Martín (Tucumán) 0
10 de mayo de 2025: Almagro 1 – Los Andes 0
Programa de la 33° fecha de la Primera Nacional, Zona A
Viernes
22: Gimnasia y Tiro (Salta) – Atlanta
Árbitro: Bruno Amiconi
Sábado
19: Tristán Suarez – Racing (Cba.)
Árbitro: Diego Ceballos
Domingo
15.30: Alvarado – All Boys
Árbitro: Bryan Ferreyra
15.30: Los Andes – Ferro
Árbitro: Pablo Giménez
15.30: Patronato – Almagro
Árbitro: Maximiliano Macheroni
15.30: Güemes – San Miguel
Árbitro: Gastón Monson Brizuela
15.30: Dep. Madryn – Arsenal
Árbitro: Nahuel Viñas
16.30: Dep. Maipú – Colegiales
Árbitro: Fabrizio Llobet
20.30 (TV): San Martin – Quilmes
Árbitro: Lucas Cavallero