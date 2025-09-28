Quini 6: resultados del sorteo 3.308 de este domingo

Los miércoles y los domingos se sortea el Quini 6. En esta oportunidad no hubo ganadores millonarios en el país.

El Quini 6 volvió a generar expectativa este domingo 28 de septiembre con su sorteo número 3.308, aunque en esta ocasión, los principales pozos quedaron vacantes. Sin embargo, la modalidad Siempre Sale dejó varios ganadores en todo el país.

A continuación, los números ganadores de cada una de las modalidades del Quini 6:

Tradicional

Números: 22 - 14 - 02 - 09 - 30 - 31

Pozo: Vacante

Monto acumulado: Más de $809 millones

La Segunda

Números: 33 - 13 - 18 - 12 - 04 - 10

Pozo: Vacante

Monto acumulado: $650 millones

Revancha

Números: 02 - 18 - 15 - 07 - 22 - 27

Pozo: Vacante

Monto acumulado: $1.770 millones

Siempre Sale

Números: 38 - 12 - 28 - 23 - 33 - 11

Ganadores: 21 personas acertaron cinco números

Premio por ganador: Más de $14 millones cada uno

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. Se lanzó en 1988 y, desde entonces, se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares de Argentina. La modalidad poceada significa que los premios varían de acuerdo a la recaudación, destinando un porcentaje de lo apostado a los pozos de las distintas categorías.

Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y domingos, y son televisados en vivo, generando gran expectativa entre los apostadores.

Próximo sorteo

El próximo sorteo del Quini 6 será el miércoles, con pozos acumulados que superan ampliamente los $3.200 millones entre todas las modalidades. Como siempre, la esperanza se renueva en cada apuesta.