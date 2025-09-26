La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

El entrenador de Patronato, Gabriel Gómez, ordenaría dos variantes en el 11 inicial que recibirá a Almagro.

Valentín Pereyra recupera su lugar en el mediocampo.

Patronato buscará este domingo efectivizar su clasificación al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2026 cuando reciba a Almagro. Este juego se disputará desde las 15.30 en el estadio Grella en el marco de la 33° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona A.

El Rojinegro necesita sumar una unidad para acceder a la siguiente instancia. El objetivo trazado en barrio Villa Sarmiento será conquistar los seis puntos que restan en el camino para finalizar ubicado entre los cuatro primeros escalones de la tabla. De alcanzar esta meta, gozará de ventaja deportiva en el primer cruce de playoffs.

Gabriel Gómez mete mano en el armado del 11 inicial

El entrenador del Santo, Gabriel Gómez, ordenaría dos modificaciones en el 11 inicial. El DT indicará los ingresos de Ian Escobar y Valentín Pereyra. Quienes dejarían su lugar serían Fernando Moreyra y Julián Marcioni.

En consecuencia, Patronato alistaría a Alan Sosa; Gonzalo Asís, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti e Ian Escobar; Maximiliano Rueda, Santiago Gallucci Otero, Juan Pablo Barinaga y Valentín Pereyra; Federico Castro y Alan Sosa.