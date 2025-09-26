Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

El entrenador de Patronato, Gabriel Gómez, ordenaría dos variantes en el 11 inicial que recibirá a Almagro.

26 de septiembre 2025 · 21:14hs
Valentín Pereyra recupera su lugar en el mediocampo.

Prensa Patronato

Valentín Pereyra recupera su lugar en el mediocampo.

Patronato buscará este domingo efectivizar su clasificación al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2026 cuando reciba a Almagro. Este juego se disputará desde las 15.30 en el estadio Grella en el marco de la 33° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona A.

El Rojinegro necesita sumar una unidad para acceder a la siguiente instancia. El objetivo trazado en barrio Villa Sarmiento será conquistar los seis puntos que restan en el camino para finalizar ubicado entre los cuatro primeros escalones de la tabla. De alcanzar esta meta, gozará de ventaja deportiva en el primer cruce de playoffs.

¿como le fue a patronato con maximiliano macheroni de arbitro?

¿Cómo le fue a Patronato con Maximiliano Macheroni de árbitro?

José Lenardón, uno de los históricos jugadores de la APB, es un referente de Patronato.

APB: Patronato y Echagüe abren la séptima fecha del Torneo Clausura

Gabriel Gómez mete mano en el armado del 11 inicial

El entrenador del Santo, Gabriel Gómez, ordenaría dos modificaciones en el 11 inicial. El DT indicará los ingresos de Ian Escobar y Valentín Pereyra. Quienes dejarían su lugar serían Fernando Moreyra y Julián Marcioni.

En consecuencia, Patronato alistaría a Alan Sosa; Gonzalo Asís, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti e Ian Escobar; Maximiliano Rueda, Santiago Gallucci Otero, Juan Pablo Barinaga y Valentín Pereyra; Federico Castro y Alan Sosa.

Patronato Almagro Gabriel Gómez
Noticias relacionadas
Gabriel Díaz es una de las figuras de Patronato en la temporada 2025.

¿Destino europeo para Gabriel Díaz?

Patronato necesita sumar, al menos una unidad, para clasificar al Reducido. 

Se modificó el horario del próximo encuentro de Patronato

¿como quedo posicionado patronato tras el empate ante san miguel?

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante San Miguel?

Patronato y San Miguel no se sacaron ventajas.

Patronato igualó sin goles ante San Miguel como visitante y se aferra el Reducido

Ver comentarios

Lo último

La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Ultimo Momento
La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

Sionista y Estudiantes siguen mandando en la APB

Sionista y Estudiantes siguen mandando en la APB

Policiales
Trágico siniestro vial en Ruta Provincial 11: un motociclista perdió la vida

Trágico siniestro vial en Ruta Provincial 11: un motociclista perdió la vida

Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Autovía 14: un auto con dos ocupantes se despistó y terminó volcando

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Jurado popular declaró culpable a un hombre en Paraná por abuso sexual

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Ovación
Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

Presentaron oficialmente la fecha del TC Pick Up en Paraná

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

La décima fecha del Torneo Clausura comenzó sin victorias

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

Sosa y Rey palpitaron el clásico: realidades opuestas y chicanas antes de Racing-Independiente

Russo, ausente por tercer día seguido pero con el alta médica

Russo, ausente por tercer día seguido pero con el alta médica

Manuel Borgert y Juan Pablo Guiffrey arrancan el sueño dorado en el TC Mouras

Manuel Borgert y Juan Pablo Guiffrey arrancan el sueño dorado en el TC Mouras

La provincia
Rogelio Frigerio inauguró el aeropuerto de Concordia

Rogelio Frigerio inauguró el aeropuerto de Concordia

El miércoles comienza el cronograma de pagos para la administración pública

El miércoles comienza el cronograma de pagos para la administración pública

Elecciones 2025: Qué y cómo se votará el 26 de octubre

Elecciones 2025: Qué y cómo se votará el 26 de octubre

Camionero despotricó contra el Gobierno en un corte de ruta: ¿Qué es más caro? ¿Tener Vialidad Nacional o no?

Camionero despotricó contra el Gobierno en un corte de ruta: "¿Qué es más caro? ¿Tener Vialidad Nacional o no?

La UCA cuestionó el dato de baja de pobreza del Indec: Descenso sobrerrepresentado

La UCA cuestionó el dato de baja de pobreza del Indec: "Descenso sobrerrepresentado"

Dejanos tu comentario