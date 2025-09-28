Uno Entre Rios | Ovación | Huracán

Huracán empató sin goles en su visita a Independiente Rivadavia

La Lepra y Huracán dos equipos necesitados de un triunfo, igualaron sin goles en un partido escaso de emociones en Mendoza.

28 de septiembre 2025 · 21:48hs
Huracán fue visitante en Mendoza.

Huracán fue visitante en Mendoza.

Huracán e Independiente Rivadavia de Mendoza animaron un entretenido espectáculo, en el compromiso válido por la décima fecha de la Zona A del Torno Clausura. Desde los primeros movimientos, los equipos expusieron sus intenciones. Y ambos hicieron los méritos para abrir el marcador.

Lo que dejó Independiente Rivadavia ante Huracán

Los de Parque Patricios apostaron por la pelota parada, dado que la vía aérea propuesta por Nehuén Mario Paz y Leonardo Sequeira ponía en alerta a Ezequiel Centurión. En cambio, los de Alfredo Berti se las ingeniaron con un juego directo, con los envíos de Leonard Costa, quien en más de una ocasión encontró en velocidad a Alex Arce, pero el paraguayo no tenía la puntería afinada. En la más clara, resolvió con un violento remate al primer palo de Hernán Galíndez que se estrelló contra los carteles de publicidad.

Con un Cambeses estelar, Racing le ganó a Huracán en el Torneo Clausura

Con un Cambeses estelar, Racing le ganó a Huracán en el Torneo Clausura

Argentina ganó en su debut.

Argentina le ganó a Cuba en su estreno en el Mundial Sub 20 de Chile

Las combinaciones entre Leonardo Gil y Matko Miljevic fueron otros recursos quemeros para abrir el marcador. Es que las paredes entre el Colo y el estadounidense desarticulaban a la última línea leprosa. Y en una magnífica asistencia del Diez hacia Juan Bisanz, el delantero quedó mano a mano ante Centurión. Sin embargo, su definición se fue ancha. Fue una oportunidad espectacular creada con toques precisos que mereció concluir en la red.

Antes del descanso, Sebastián Villa también dilapidó una gran oportunidad para el dueño de casa, dado que el ex Boca no pudo con el notable arquero del seleccionado de Ecuador, quien se disfrazó del Dibu Martínez para desactivar el peligro como lo hizo el marplatense en Qatar frente a Randal Kolo Muani.

En el complemento continuó la paridad, pero en una de las últimas escenas una pésima descarga de Pedro Souto le permitió a Matías Tissera picar en velocidad entre los centrales hasta quedar mano a mano frente a Centurión. Sin embargo, el delantero fue derribado en la puerta del área por Leonard Costa y Nazareno Arasa se vio obligado a aplicar la mal llamada “Ley del último recurso”. Si bien el tiro libre ejecutado por el Colo Gil impactó contra la barrera, el conjunto cuyano debió finalizar su compromiso en inferioridad numérica. Y la repartición de puntos no conformó a ninguno.

Otro empate

Instituto y Lanús empataron por 0 a 0 en Córdoba.

Huracán Mendoza Parque
Noticias relacionadas
CEF festejó en su diamante.

CEF se consagró campeón del Súper 12 de sóftbol

antes de recibir a patronato ferro gano y se salvo del descenso

Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Por diferencia de gol, Estudiantes Negro es el líder de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas. 

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

El Campeonato Regional definió los clasificados al Nacional.

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: resultados del sorteo 3.308 de este domingo

Quini 6: resultados del sorteo 3.308 de este domingo

Argentina le ganó a Cuba en su estreno en el Mundial Sub 20 de Chile

Argentina le ganó a Cuba en su estreno en el Mundial Sub 20 de Chile

Huracán empató sin goles en su visita a Independiente Rivadavia

Huracán empató sin goles en su visita a Independiente Rivadavia

Ultimo Momento
Quini 6: resultados del sorteo 3.308 de este domingo

Quini 6: resultados del sorteo 3.308 de este domingo

Argentina le ganó a Cuba en su estreno en el Mundial Sub 20 de Chile

Argentina le ganó a Cuba en su estreno en el Mundial Sub 20 de Chile

Huracán empató sin goles en su visita a Independiente Rivadavia

Huracán empató sin goles en su visita a Independiente Rivadavia

CEF se consagró campeón del Súper 12 de sóftbol

CEF se consagró campeón del Súper 12 de sóftbol

Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Policiales
Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Concordia: hospitalizaron a un hombre apuñalado

Concordia: hospitalizaron a un hombre apuñalado

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Ovación
Argentina le ganó a Cuba en su estreno en el Mundial Sub 20 de Chile

Argentina le ganó a Cuba en su estreno en el Mundial Sub 20 de Chile

CEF se consagró campeón del Súper 12 de sóftbol

CEF se consagró campeón del Súper 12 de sóftbol

Huracán empató sin goles en su visita a Independiente Rivadavia

Huracán empató sin goles en su visita a Independiente Rivadavia

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

Racing e Independiente no se sacaron ventajas en el clásico de Avellaneda

Racing e Independiente no se sacaron ventajas en el clásico de Avellaneda

La provincia
Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Oscar Basa: un referente turístico de Paraná y la región

Oscar Basa: un referente turístico de Paraná y la región

Valentina Cottonaro: la cerámica como un emprendimiento

Valentina Cottonaro: la cerámica como un emprendimiento

Boleta Única de Papel para renovar bancas en el Congreso

Boleta Única de Papel para renovar bancas en el Congreso

Gualeguaychú: marcha, flores al río y pedido de justicia para Lara, Brenda y Morena

Gualeguaychú: marcha, flores al río y pedido de justicia para Lara, Brenda y Morena

Dejanos tu comentario