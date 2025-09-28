Huracán empató sin goles en su visita a Independiente Rivadavia

La Lepra y Huracán dos equipos necesitados de un triunfo, igualaron sin goles en un partido escaso de emociones en Mendoza.

Huracán e Independiente Rivadavia de Mendoza animaron un entretenido espectáculo, en el compromiso válido por la décima fecha de la Zona A del Torno Clausura . Desde los primeros movimientos, los equipos expusieron sus intenciones. Y ambos hicieron los méritos para abrir el marcador.

Los de Parque Patricios apostaron por la pelota parada, dado que la vía aérea propuesta por Nehuén Mario Paz y Leonardo Sequeira ponía en alerta a Ezequiel Centurión . En cambio, los de Alfredo Berti se las ingeniaron con un juego directo, con los envíos de Leonard Costa , quien en más de una ocasión encontró en velocidad a Alex Arce , pero el paraguayo no tenía la puntería afinada. En la más clara, resolvió con un violento remate al primer palo de Hernán Galíndez que se estrelló contra los carteles de publicidad.

Las combinaciones entre Leonardo Gil y Matko Miljevic fueron otros recursos quemeros para abrir el marcador. Es que las paredes entre el Colo y el estadounidense desarticulaban a la última línea leprosa. Y en una magnífica asistencia del Diez hacia Juan Bisanz, el delantero quedó mano a mano ante Centurión. Sin embargo, su definición se fue ancha. Fue una oportunidad espectacular creada con toques precisos que mereció concluir en la red.

Antes del descanso, Sebastián Villa también dilapidó una gran oportunidad para el dueño de casa, dado que el ex Boca no pudo con el notable arquero del seleccionado de Ecuador, quien se disfrazó del Dibu Martínez para desactivar el peligro como lo hizo el marplatense en Qatar frente a Randal Kolo Muani.

En el complemento continuó la paridad, pero en una de las últimas escenas una pésima descarga de Pedro Souto le permitió a Matías Tissera picar en velocidad entre los centrales hasta quedar mano a mano frente a Centurión. Sin embargo, el delantero fue derribado en la puerta del área por Leonard Costa y Nazareno Arasa se vio obligado a aplicar la mal llamada “Ley del último recurso”. Si bien el tiro libre ejecutado por el Colo Gil impactó contra la barrera, el conjunto cuyano debió finalizar su compromiso en inferioridad numérica. Y la repartición de puntos no conformó a ninguno.

Otro empate

Instituto y Lanús empataron por 0 a 0 en Córdoba.