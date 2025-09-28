Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Argentina le ganó a Cuba en su estreno en el Mundial Sub 20 de Chile

La Selección Argentina hizo su debut por la primera fecha del Grupo D fue con una victoria 3 a 1 a pesar de jugar con 10 gran parte del partido.

28 de septiembre 2025 · 21:57hs
La Selección Argentina Sub 20 se enfrentó al combinado de Cuba en el Estadio Elías Figueroa Brander, en su estreno por el Mundial de la categoría que se celebra en Chile. El equipo de Diego Placente se impuso por 3-1, pese a jugar con un hombre menos desde los 10 minutos de la primera mitad.

La Albiceleste no tardó demasiado en quebrar el cero. A los tres minutos, Santino Andino se combinó con Maher Carrizo, quien lanzó el centro para que Alejo Sarco abriera el score.

A los 10 minutos, Santiago Fernández vio la tarjeta roja por cortar una ocasión manifiesta de gol sobre Alessio Raballo. Pese a que el entrenador argentino, Diego Placente, solicitó una revisión con la nueva modalidad de FVS, el árbitro malayo, Nazmi Nasaruddin, mantuvo su decisión cuando vio la jugada en la pantalla.

Pese a que el elenco nacional perdió una de las posibilidades de revisión, insistió con un nuevo pedido. Esta vez, pidió un posible penal a favor por una infracción sobre Sarco dentro del área del arquero Yurdy Hodelin. No obstante, el juez no rectificó y Argentina se quedó sin chances de reclamo.

A poco del final, la Albiceleste amplió la ventaja. Tras un gran centro de Dylan Gorosito, Sarco firmó su doblete con un potente cabezazo que dejó sin opciones al guardameta cubano.

En tiempo descuento, el elenco caribeño encontró el descuento. Tras un tiro de esquina desde la izquierda, Romario Torres conectó y Karel Pérez desvió en el área chica para establecer el 2-1.

Ya en los primeros momentos del complemento, los dirigidos por Placente decidieron refugiarse con la tenencia del balón, lo que hizo que Cuba no se pudiera acercar con peligro. Incluso, Argentina tuvo una chance en los pies de Teo Rodríguez Pagano.

Luego, el encuentro entró en una meseta en la que las imprecisiones reinaron y atentaron contra las opciones de que exista una emoción en la noche chilena.

Sin embargo, cuando el partido estaba en su ocaso, Ian Subiabre apareció para sentenciar el resultado. Tras una jugada a pura habilidad de Tomás Pérez, el balón le cayó al extremo de River Plate, que sacó un zurdazo impecable para establecer el 3-1.

Lo que sigue para Argentina

Argentina retornará a las canchas el miércoles para enfrentar a Australia y cerrará la zona el sábado 4 contra Italia, que fue subcampeona del mundo hace dos años. Siempre jugará en el mismo horario del debut: a las 20. Clasificarán a octavos de final los dos primeros de cada una de las seis zonas y los cuatro mejores terceros.

Argentina Cuba Chile Mundial Sub 20
