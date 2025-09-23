APB: Patronato y Echagüe abren la séptima fecha del Torneo Clausura

Este martes, desde las 22, los Negros se medirán en el recinto de barrio Villa Sarmiento, en un nuevo capítulo de la APB.

José Lenardón, uno de los históricos jugadores de la APB, es un referente de Patronato.

Martes de acción por el Torneo Clausura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet ( APB ). Desde las 22 se enfrentarán en barrio Villa Sarmiento el local, Patronato, uno de los nuevos en el certamen de elite, recibirá al más ganador de la competencia, Echagüe.

Este miércoles se disputará el grueso de la fecha: a las 21 se medirán Recreativo-Unión de Crespo y Olimpia-Sionista; mientras que desde las 21.30 se enfrentarán Rowing-Ciclista y el clásico entre Quique-Talleres.

El último partido de la fecha será el jueves, desde las 21.30, con el duelo San Martín-Echagüe. Libre quedará Paracao.

Las posiciones son: Estudiantes y Sionista 11 puntos; Recreativo y Olimpia 10; Unión 9; Quique, Rowing y Paracao 8; Ciclista y Patronato 7; Talleres 6; San Martín y Echagüe 5.

El ascenso de la APB

Este martes, desde las 21.30, habrá dos partidos de la séptima fecha de la Primera B. Los duelos serán Ciclista B-Atlético María Grande y Olimpia B-San Benito. El miércoles se completará la jornada: desde las 21.30 se medirán Estudiantes B-Neuquén y Talleres B-Quique B; y a las 21.45 jugarán Echagüe B-Viale FBC. Libres, Recreativo B y Paracao B.

Las posiciones son: Recreativo B 10 puntos; Estudiantes B y San Benito 9; Atlético María Grande 8; Echagüe B, Paracao B y Talleres B 7; Ciclista B, Neuquén y Olimpia B 6; Viale FBC 5; Quique 4.