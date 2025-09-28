El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

En la Capital del Citrus se vivieron dos jornadas plenas de pugilismo con la realización del Campeonato Regional de la Zona 5.

El gimnasio de la ex Escuela de Comercio Nº1 de Concordia fue el escenario donde se disputó el Campeonato Regional Masculino de Mayores Zona 5 . En la Capital del Citrus se enfrentaron pugilistas que representaron a la Federación Entrerriana de Box (FEB), a la Asociación Santafesina de Box (ASB) y la Federación Cordobesa de Box (FCB).

El público acompañó en buen número y disfrutó de enfrentamientos de calidad entre pugilistas aficionados, quienes fueron reconocidos con cálidos aplausos de los presentes en el recinto de la localidad ubicada sobre la costa del río Uruguay.

Tras dos jornadas de ardua e intensa competencia, en las que los deportistas dejaron todo sobre el ring para poder lograr sus objetivos.

Los ganadores en Concordia

Los campeones regionales de cada divisional fueron: Hasta 49 kilos, Alberto Altamirano (FEB, de Colón); Hasta 52 kilos, Felipe Balbi (ASB); Hasta 56 kilos, Rafael Rojas (FEB, de Federal; Hasta 60 kilos, Santiago Tulián (FCB); Hasta 64 kilos, Alan Godoy (FEB, de Colón); Hasta 69 kilos, Pablo Basualdo (FEB, de Concepción del Uruguay); Hasta 75 kilos, Santiago Arrieta (FCB); Hasta 81 kilos, Bautista Mazzon (ASB); Hasta 91 kilos, Adonis Espíndola (FCB); y +91 kilos, Matías Stagnari (FCB).

Los ganadores de cada categoría se clasificaron al Campeonato Nacional de la disciplina, que se disputará del 13 al 18 de octubre, en la localidad de Puerto Deseado, en Santa Cruz, donde dirán presente los mejores exponentes amateurs de todo el país.

Vale remarcar que, una vez concluido el certamen, el colonense Alan Godoy fue elegido como el boxeador destacado del campeonato. Al peleador entrerriano le destacaron su entrega, disciplina y pasión dentro del cuadrilátero, por lo que lo distinguieron con este galardón.

Cabe mencionar que la competencia contó con la organización y fiscalización, de manera conjunta y articulada, de la Comisión Municipal de Box (CMB) de Concordia y de la FEB.