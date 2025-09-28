Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato empató con Almagro y se clasificó al Reducido

Por la fecha 33, el Negro y el Tricolor igualaron 0 a 0. Patronato luchará por el segundo ascenso, pero todavía no se aseguró su lugar en la Copa Argentina.

28 de septiembre 2025 · 15:38hs
Patronato ya tiene su lugar en el Reducido.

Prensa Patronato

Patronato ya tiene su lugar en el Reducido.

Terminó el partido de la 33ª fecha –penúltima– de la Primera Nacional. En el estadio Presbítero Bartolomé Grella de barrio Villa Sarmiento de Paraná, Patronato y Almagro empataron 0 a 0 por la Zona A. El Negro se aseguró su clasificación al Reducido por el segundo ascenso.

No obstante, el equipo paranaense no jugó un buen partido y desperdició la oportunidad de trepar al tercer lugar del grupo, lo que le permitiría definir como local en los cruces de playoffs.

antes de recibir a patronato ferro gano y se salvo del descenso

Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Patronato está invicto en el Torneo Clausura de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: Patronato goleó a Los Toritos y es el nuevo líder

Además, el Santo todavía no pudo confirmar su presencia en la próxima edición de la Copa Argentina.

Formaciones para Patronato y Almagro

Patronato: Alan Sosa; Gonzalo Asis, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Ian Escobar; Juan Barinaga, Santiago Gallucci, Maximiliano Rueda; Federico Castro, Alan Bonansea y Julián Marcioni. DT: Gabriel Gómez.

Almagro: Emiliano González; Martín García, Julián Vitale, Ulises Yegros, Marcos Pinto; Tomás Castro Ponce, Luis Jerez Silva, Lucas Bandunciel, Ángel González; Axel Rodríguez y Carlo Lattanzio. DT: Andrés Montenegro.

Árbitro: Maximiliano Macheroni.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.

Patronato Almagro Primera Nacional Copa Argentina
Noticias relacionadas
Patronato registra 11 jornadas seguidas sumando unidades en el estadio Grella. 

Patronato va por la victoria para clasificar al Reducido

Valentín Pereyra recupera su lugar en el mediocampo.

La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

¿como le fue a patronato con maximiliano macheroni de arbitro?

¿Cómo le fue a Patronato con Maximiliano Macheroni de árbitro?

José Lenardón, uno de los históricos jugadores de la APB, es un referente de Patronato.

APB: Patronato y Echagüe abren la séptima fecha del Torneo Clausura

Ver comentarios

Lo último

Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

Ultimo Momento
Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

Javier Milei recorrerá 10 provincias en el cierre de campaña, entre las cuáles estará Entre Ríos

Javier Milei recorrerá 10 provincias en el cierre de campaña, entre las cuáles estará Entre Ríos

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Policiales
Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Concordia: hospitalizaron a un hombre apuñalado

Concordia: hospitalizaron a un hombre apuñalado

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Ovación
El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

Racing e Independiente no se sacaron ventajas en el clásico de Avellaneda

Racing e Independiente no se sacaron ventajas en el clásico de Avellaneda

Dueño de casa y de la pista: Mariano Werner ganó en Paraná

Dueño de casa y de la pista: Mariano Werner ganó en Paraná

Paraná vibró con la segunda fecha del Enduro Triple Corona La Kava

Paraná vibró con la segunda fecha del Enduro Triple Corona La Kava

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

La provincia
Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Oscar Basa: un referente turístico de Paraná y la región

Oscar Basa: un referente turístico de Paraná y la región

Valentina Cottonaro: la cerámica como un emprendimiento

Valentina Cottonaro: la cerámica como un emprendimiento

Boleta Única de Papel para renovar bancas en el Congreso

Boleta Única de Papel para renovar bancas en el Congreso

Gualeguaychú: marcha, flores al río y pedido de justicia para Lara, Brenda y Morena

Gualeguaychú: marcha, flores al río y pedido de justicia para Lara, Brenda y Morena

Dejanos tu comentario