Terminó el partido de la 33ª fecha –penúltima– de la Primera Nacional. En el estadio Presbítero Bartolomé Grella de barrio Villa Sarmiento de Paraná, Patronato y Almagro empataron 0 a 0 por la Zona A. El Negro se aseguró su clasificación al Reducido por el segundo ascenso.
Patronato empató con Almagro y se clasificó al Reducido
Por la fecha 33, el Negro y el Tricolor igualaron 0 a 0. Patronato luchará por el segundo ascenso, pero todavía no se aseguró su lugar en la Copa Argentina.
No obstante, el equipo paranaense no jugó un buen partido y desperdició la oportunidad de trepar al tercer lugar del grupo, lo que le permitiría definir como local en los cruces de playoffs.
Además, el Santo todavía no pudo confirmar su presencia en la próxima edición de la Copa Argentina.
Formaciones para Patronato y Almagro
Patronato: Alan Sosa; Gonzalo Asis, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Ian Escobar; Juan Barinaga, Santiago Gallucci, Maximiliano Rueda; Federico Castro, Alan Bonansea y Julián Marcioni. DT: Gabriel Gómez.
Almagro: Emiliano González; Martín García, Julián Vitale, Ulises Yegros, Marcos Pinto; Tomás Castro Ponce, Luis Jerez Silva, Lucas Bandunciel, Ángel González; Axel Rodríguez y Carlo Lattanzio. DT: Andrés Montenegro.
Árbitro: Maximiliano Macheroni.
Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.