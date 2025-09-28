Liga Paranaense: Patronato goleó a Los Toritos y es el nuevo líder

El Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) tiene un nuevo líder, Patronato. Este domingo, en el predio La Capillita, se completó la séptima fecha con la goleada del Negro por 7 a 0 sobre el colista Los Toritos de Chiclana.
En La Capillita el Negro goleó 7 a 0 al Tricolor y, al término de la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense, manda en soledad.
Los goles fueron marcados Facundo Quiñones en tres oportunidades, Leonel Bolzán en dos, Francisco Valente y otro tanto en contra.
Con esta victoria el Santo llegó a los 16 puntos y manda en soledad en el certamen.
Los resultados de la séptima fecha de la Liga Paranaense de Fútbol
Universitario 1-Argentino Juniors 3
Don Bosco 1-Palermo 0
Camioneros 0-Belgrano 6
Oro Verde 2-San Benito 1
Instituto 0-Atlético Paraná 3
Patronato 7-Los Toritos 0
Libre: Neuquén
Las posiciones del Torneo Clausura
Patronato 16 puntos; Peñarol 15; Don Bosco 11; Belgrano (+5), Argentino Jrs. (2) y Atlético Paraná (-1) 10; Neuquén (+4), Sp. Urquiza (+2), Palermo (0) y Camioneros (-4) 9; Universitario 8; Oro Verde 7; San Benito 6; Instituto 4; Los Toritos 1.
La próxima fecha (8ª)
Palermo-Patronato
Los Toritos-Instituto
Neuquén-Instituto
Belgrano-Don Bosco
San Benito-Peñarol
Sportivo Urquiza-Universitario
Argentino Juniors-Camioneros
Libre: Oro Verde