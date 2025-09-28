Liga Paranaense: Patronato goleó a Los Toritos y es el nuevo líder

En La Capillita el Negro goleó 7 a 0 al Tricolor y, al término de la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense, manda en soledad.

El Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) tiene un nuevo líder, Patronato. Este domingo, en el predio La Capillita, se completó la séptima fecha con la goleada del Negro por 7 a 0 sobre el colista Los Toritos de Chiclana.