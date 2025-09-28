Uno Entre Rios | Ovación | Liga Paranaense

Liga Paranaense: Patronato goleó a Los Toritos y es el nuevo líder

En La Capillita el Negro goleó 7 a 0 al Tricolor y, al término de la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense, manda en soledad.

28 de septiembre 2025 · 16:56hs
Patronato está invicto en el Torneo Clausura de la Liga Paranaense.

Patronato en Fotos

Patronato está invicto en el Torneo Clausura de la Liga Paranaense.

El Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) tiene un nuevo líder, Patronato. Este domingo, en el predio La Capillita, se completó la séptima fecha con la goleada del Negro por 7 a 0 sobre el colista Los Toritos de Chiclana.

Los goles fueron marcados Facundo Quiñones en tres oportunidades, Leonel Bolzán en dos, Francisco Valente y otro tanto en contra.

Unas 1.000 personas presenciaron el popular clásico de la Liga Paranaense de Fútbol.

Liga Paranaense: el clásico más popular finalizó empatado

antes de recibir a patronato ferro gano y se salvo del descenso

Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Con esta victoria el Santo llegó a los 16 puntos y manda en soledad en el certamen.

Los resultados de la séptima fecha de la Liga Paranaense de Fútbol

Universitario 1-Argentino Juniors 3

Don Bosco 1-Palermo 0

Camioneros 0-Belgrano 6

Oro Verde 2-San Benito 1

Instituto 0-Atlético Paraná 3

Patronato 7-Los Toritos 0

Libre: Neuquén

Las posiciones del Torneo Clausura

Patronato 16 puntos; Peñarol 15; Don Bosco 11; Belgrano (+5), Argentino Jrs. (2) y Atlético Paraná (-1) 10; Neuquén (+4), Sp. Urquiza (+2), Palermo (0) y Camioneros (-4) 9; Universitario 8; Oro Verde 7; San Benito 6; Instituto 4; Los Toritos 1.

La próxima fecha (8ª)

Palermo-Patronato

Los Toritos-Instituto

Neuquén-Instituto

Belgrano-Don Bosco

San Benito-Peñarol

Sportivo Urquiza-Universitario

Argentino Juniors-Camioneros

Libre: Oro Verde

Liga Paranaense Patronato Los Toritos Torneo Clausura
Noticias relacionadas
Por diferencia de gol, Estudiantes Negro es el líder de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas. 

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

El Campeonato Regional definió los clasificados al Nacional.

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

River perdió de local ante Riestra.

Tras quedar afuera de la Copa, River perdió con Deportivo Riestra en el Monumental

El enduro tuvo su fecha en Paraná.

Paraná vibró con la segunda fecha del Enduro Triple Corona La Kava

Ver comentarios

Lo último

Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

Ultimo Momento
Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

Javier Milei recorrerá 10 provincias en el cierre de campaña, entre las cuáles estará Entre Ríos

Javier Milei recorrerá 10 provincias en el cierre de campaña, entre las cuáles estará Entre Ríos

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Policiales
Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Concordia: hospitalizaron a un hombre apuñalado

Concordia: hospitalizaron a un hombre apuñalado

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Ovación
El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

El Campeonato Regional Masculino de Mayores se disputó en Concordia

Racing e Independiente no se sacaron ventajas en el clásico de Avellaneda

Racing e Independiente no se sacaron ventajas en el clásico de Avellaneda

Dueño de casa y de la pista: Mariano Werner ganó en Paraná

Dueño de casa y de la pista: Mariano Werner ganó en Paraná

Paraná vibró con la segunda fecha del Enduro Triple Corona La Kava

Paraná vibró con la segunda fecha del Enduro Triple Corona La Kava

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

Ganaron los de arriba en el Torneo Oficial de Damas

La provincia
Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Oscar Basa: un referente turístico de Paraná y la región

Oscar Basa: un referente turístico de Paraná y la región

Valentina Cottonaro: la cerámica como un emprendimiento

Valentina Cottonaro: la cerámica como un emprendimiento

Boleta Única de Papel para renovar bancas en el Congreso

Boleta Única de Papel para renovar bancas en el Congreso

Gualeguaychú: marcha, flores al río y pedido de justicia para Lara, Brenda y Morena

Gualeguaychú: marcha, flores al río y pedido de justicia para Lara, Brenda y Morena

Dejanos tu comentario