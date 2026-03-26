Amplio operativo de seguridad para Patronato-Colón con público neutral en Paraná

El partido entre Patronato y Colón se desarrollará el domingo en el Grella. La policía dio detalles del opertativo por los hinchas "neutrales".

En la antesala de uno de los encuentros más convocantes de la temporada, se llevó a cabo una reunión clave de planificación en las instalaciones de la Dirección Institutos Policiales, donde autoridades de seguridad y organizadores coordinaron el operativo para el partido entre Club Atlético Patronato y Club Atlético Colón, correspondiente a la Primera Nacional de fútbol.

El encuentro, previsto para el domingo en la capital entrerriana, tendrá una particularidad que eleva el nivel de complejidad organizativa: la presencia de público neutral. Esta decisión implica un despliegue preventivo de gran magnitud, orientado a garantizar la seguridad de los asistentes y preservar el orden público antes, durante y después del evento deportivo.

Un operativo integral y coordinado

Durante la jornada de trabajo, se delinearon los principales puntos del dispositivo de seguridad, que abarcará no solo el estadio, sino también los accesos a la ciudad y las principales vías de circulación. Uno de los ejes centrales será el acompañamiento de la parcialidad neutral desde su ingreso a Paraná a través del túnel subfluvial, considerado un punto estratégico para el control y ordenamiento del flujo de hinchas.

Desde allí, se organizará una caravana custodiada hasta las inmediaciones del estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde se disputará el encuentro. El operativo también contempla el retiro escalonado del público visitante una vez finalizado el partido, con el objetivo de evitar cruces y situaciones de riesgo.

Recursos humanos y tecnología

Las autoridades confirmaron la afectación de un importante número de efectivos policiales que integrarán la orden de servicio. El despliegue incluirá personal de distintas divisiones, así como cadetes de la Escuela de Oficiales, quienes participarán en tareas de apoyo logístico y control.

Además, se ratificó la aplicación estricta del programa Tribuna Segura en todos los accesos al estadio. Este sistema permite la identificación de personas con derecho de admisión o antecedentes vinculados a hechos de violencia en espectáculos deportivos, reforzando así los controles de ingreso.

El esquema de seguridad también contempla la distribución del personal en distintos anillos de control. En el anillo interno, dentro del estadio, se concentrarán los efectivos encargados de la seguridad directa del espectáculo, mientras que en las zonas periféricas se desplegarán móviles y agentes destinados a la prevención de incidentes en los alrededores.

Asimismo, se establecieron puntos de encuentro específicos para cada grupo operativo, con el fin de optimizar la coordinación y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Un partido de alto interés entre Patronato y Colón

El choque entre Patronato y Colón no solo genera expectativa por lo deportivo, sino también por el contexto en el que se desarrollará. La presencia de público neutral marca un desafío adicional para las autoridades, que buscan garantizar que la jornada se desarrolle con normalidad y sin incidentes.

Desde la organización remarcaron la importancia de la colaboración de los hinchas, respetando las indicaciones del personal de seguridad y asistiendo con la documentación correspondiente para agilizar los controles.