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Agustín Asmu quedó eliminado en los octavos de final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El paranaense Agustin Asmu cayó por 4-0 ante el chino Hechen Li en los octavos de final de la prueba individual masculina y finalizó noveno en la general.

3 de noviembre 2026 · 19:07hs
Agustín Asmu no pudo ante un rival de primer nivel.

Agustín Asmu no pudo ante un rival de primer nivel.

El recorrido de Agustín Asmu en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 llegó a su fin este martes. El representante paranaense perdió ante el chino Hechen Li por 4-0, en el encuentro correspondiente a los octavos de final de la competencia individual masculina de tenis de mesa.

El jugador argentino no pudo ante la superioridad de su rival, quien se impuso con parciales de 11-3, 11-5, 14-12 y 11-4. El tercer set fue el más equilibrado del partido, con Asmu dando pelea hasta el 14-12, aunque finalmente no logró descontar en el marcador.

De esta manera, el entrerriano cerró su participación en la cita olímpica con un destacado noveno puesto en la clasificación general, luego de haber integrado la delegación argentina que compite en Senegal.

Así, el tenis de mesa tuvo a un representante de Paraná entre los protagonistas de una nueva edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, una experiencia internacional de relevancia para el joven deportista.

Agustín Asmu Juegos Olímpicos de la Juventud tenis de mesa Dakar
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